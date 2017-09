TIC : Vers la mutation digitale

D’ailleurs, le lancement en 2013 du programme national « e-Algérie », avec pour principal objectif la diversification des technologies d’accès, dont le déploiement du haut et très haut débit fixe et mobile, constitue un signal fort de la grande importance accordée par le gouvernement à ce domaine porteur pour l’économie nationale. Preuve e est dans le rapport de 2016 établi par l’Union internationale des télécommunications (UIT) sur la société de l’information, notre pays figure parmi les trois pays dans le monde ayant le plus progressé en matière d’indice de développement des TIC.

Ce classement, il faut le dire, va, sans doute, encourager d’une part les pouvoirs publics à continuer davantage dans le développement des TIC et d’autre part va attirer les hommes d’affaires nationaux et étrangers à investir dans ce domaine.

Justement, l’organisation du Salon international Med-it El Djazair, qui constitue un l’évènement incontournable et de référence des technologies numériques en Algérie a pour objectif de créer un espace d’échanges autour des TIC en Algérie, et de partager des expériences et ambitions pour le développement des marchés locaux et régionaux. Aussi ce Salon constitue une opportunité de connaître les dernières innovations, tant en ce qui concerne le matériel que les applications et les nouveaux services. Il offre également aux professionnels du secteur l’opportunité d’établir des contacts et des partenariats.

Dans un communiqué dont une copie nous a été remise, les organisateurs ont indiqué que ce Salon accueille chaque année plus de 5.000 visiteurs professionnels, PDG/DG, DSI, directeurs de l’innovation et du marketing, directeurs métier, RSSI, chefs de projets IT, ainsi que 150 exposants, fournisseurs de solutions dans tous les domaines des technologies numériques innovantes.

« L’évènement permet aux exposants de mettre en avant leurs solutions auprès d’un public ciblé, de donneurs d’ordre et aussi de rencontrer des entreprises étrangères afin de nouer des partenariats », a ajouté la même source.

L’édition 2017 sera portée sur la mutation digitale indispensable pour relever les défis du monde de demain. Pour faire le point sur une tendance, une technologie ou une problématique donnée, et faire bénéficier le public de leurs retours d’expériences, des conférences de 30 minutes données par des experts reconnus dans leurs domaines d’activités sont programmés.

En plus de cela des Ateliers sous forme de workshop d’une durée de 20 mn, sont réservés aux démonstrations de solutions présentées par les partenaires et exposants du forum.

Makhlouf Ait Ziane