Mascara : effervescence

Les préparatifs pour le vote du 23 novembre vont bon train et l’effervescence avant la tenue de ce scrutin va crescendo, mais personne n’est en mesure de dire avec certitude qui sortira majoritaire des urnes le 23 novembre prochain, même si les supputations vont bon train aussi bien pour les élections des APC ou de l’APW, car cela reste tributaire, cela va de soi, de la capacité des appareils des partis politiques à faire preuve d’une grande mobilisation de leurs militants, des programmes et des candidats proposés aux électeurs et des favoris sont donnés pêle-mêle.

L’on a constaté cela à travers les discussions des uns et des autres en abordant le thème des élections locales. A Tighennif, à titre d’exemple, l’on jure sur deux partis pour rafler la mise, en l’occurrence le FLN, le RND, HMS ou le MPA, compte tenu des candidats qui sont proposés sur les listes de ces formations politiques, mais la surprise n’est pas à écarter, nous dit cet entrepreneur de BTP, en ce sens que tout reste à jouer dans la capacité de convaincre la population. A sshailia ou à Khalouia, deux petites communes, les maires qui en sont à leur sixième mandat électif consécutif ne perdent pas espoir pour pour briguer un autre mandat à la tête de ces communes. Ils croient dur comme fer que la continuité et la confiance placée en eux par la population les honore, mais ils ne leur font pas perdre de vue la lourdeur de la responsabilité qui pèse sur les épaules du maire. A Sidi Kada, c’est à peu près le même credo pour gagner ces locales en misant sur la mobilisation et le travail de proximité pour intéresser les troupes à venir aux urnes, un sentiment pour écarter le spectre de l’abstention devant un vide criant de sensibilisation et de prise de conscience des candidats de nombre de partis, à l’exception de quelques-uns qui ne dorment pas sur leurs lauriers et se contentent de la figuration pure et simple, alors que tout a été mis en œuvre par les pouvoirs publics et l’administration afin de permettre à ces partis de jouer le jeu. Dans cette situation générale, le mieux que l’on puisse dire, c’est que l’option démocratique est installée dans notre pays. Même si beaucoup de formations politiques non représentatives cherchent à maquiller leur image en imputant aux décideurs tous les maux de la société.

A. Ghomchi