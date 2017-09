ORAN : 100 dossiers de candidature déposés

Les services de la direction de la réglementation et des affaires générales ont recensé, jusqu’à hier en fin d’après-midi, le dépôt de plus de 100 dossiers de candidature pour les élections communales et de wilaya (APW), a-t-on appris auprès de M. Mahmoudi, le DRAG d’Oran. L’on apprend, par ailleurs, que le nombre des retraits de dossiers de candidature est passé de 25 à 30 (28 partis politiques et 2 indépendants). Un chiffre arrêté hier à 17h00, indique notre interlocuteur. Pour les élections de l’APW, ce nombre n’a pas changé, à savoir 27 retraits par les partis politiques, autrement dit, aucune liste indépendante pour le renouvellement de cette institution. Il y a lieu de savoir que les délais officiels pour le dépôt des listes de candidatures aux services de la DRAG à la faveur des élections de renouvellement des membres des assemblées populaires communales et de wilaya du 23 novembre expirent aujourd’hui à minuit. Il convient de rappeler que dans le cadre des préparatifs de ce double scrutin, la wilaya a prévu un encadrement humain de l’ordre de 34.000 personnes. Leurs listes nominatives seront rendues publiques avant les élections afin qu’elles soient soumises à l’appréciation des partis politiques, conformément à la loi. Pour les lieux des meetings, l’administration a recensé 139 endroits en mesure d’accueillir les activités des partis politiques et candidats indépendants pendant la campagne électorale. Sur ce total, l’on compte 52 stades, 15 salles de réunion, 25 places publiques, 24 salles omnisports et 23 autres lieux, dont des maisons de jeunes, bibliothèques, salles de cinéma, etc.

Amel Saher