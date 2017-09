El Tarf : prête pour le jour J

Les élections des assemblées élues wilayales et communales continuent de monopoliser aussi bien l’attention des pouvoirs publics que des futurs candidats à El Tarf. L’administration, qui est en train d’apporter les dernières retouches aux préparatifs en prévision de la consultation populaire électorale, fait état du retrait de 33 dossiers de candidature se répartissant entre 21 partis politiques et 12 listes d’indépendants. A ce jour, 23 dossiers de participation à ces joutes électorales ont été réceptionnés au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG). Le fichier électoral de la wilaya compte 312.650 inscrits dont 9.089 nouveaux inscrits. Il avait enregistré la radiation de 3.565 électeurs pour diverses raisons, a précisé la DRAG, Mme Zoubeida Chorfi, qui souligne, à ce propos, que la wilaya est toute prête pour le jour J. Les électeurs de la wilaya accompliront leur devoir électoral à travers 199 centres et 791 bureaux de vote qui seront encadrés par 1.174 personnes, a-t-elle ajouté. Des réunions de suivi des préparatifs en prévision de l’évènement électoral sont régulièrement organisées avec la participation des directeurs des modules concernés et faisant partie de le commission de la wilaya mise sur pied pour la circonstance pour le bon déroulement du vote. Par ailleurs, les futurs candidats aux assemblées élues ont commencé les contacts de proximité avec les électeurs dans le but de glaner le maximum de voix le jour J, en attendant l’ouverture officielle des permanences, aussi bien des partisans que des indépendants, juste après la clôture définitive de l’opération de dépôt des dossiers de candidature. B. Guetmi