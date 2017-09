Bordj Bou Arreridj : bouchées doubles

La wilaya de Bordj Bou Arreridj est marquée par une grande effervescence ces jours -ci, et pour cause, les formations politiques implantées dans la wilaya mettent les bouchées doubles pour peaufiner leurs listes de candidats aux élections locales. Si elles ont tranché leurs choix pour 19 listes qui ont été déposées au niveau des services concernés de la wilaya, elles ne sont pas encore fixées pour les autres. Certaines d’entre elles attendent le dernier jour et même les minutes qui précèdent la clôture de l’opération prévue aujourd’hui à minuit pour le faire. Ce qui leur permettra de poursuivre les tractations et d’éviter une fois l’opération terminée toute contestation des militants. Ces derniers ont d’ailleurs pris d’assaut les sièges de ces formations dans l’espoir d’être retenus parmi les candidats. Ce qui n’a pas manqué d’alimenter les discussions dans les différents cercles et même dans les cafés où les élections sont devenues le sujet principal de débat. Ce qui n’est pas étonnant puisque les APC s’occupent des problèmes quotidiens des citoyens dans les villages ou les quartiers. La connaissance des candidats qui sont pour la plupart des personnalités alimente cet intérêt. Ce qui présage une forte participation des citoyens comme cela a été le cas durant les scrutins précédents. Rappelons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui compte 34 communes a enregistré l’inscription de 11.848 nouveaux électeurs et la radiation de 3.457 autres à la fin de la révision des listes électorales. Ce qui donne un nombre d’électeurs de l’ordre de 438.505. Pour obtenir leurs suffrages, 22 partis politiques et 33 listes indépendantes se sont présentés aux élections qui doivent avoir lieu le 23 novembre prochain. Ces formations ont retiré 364 formulaires de candidatures pour les APC et 33 autres pour l’APW. Il faut souligner que pour les listes indépendantes, 5 sont intéressées par l’APW et 28 par les APC.

F. D.