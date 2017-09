Semaine coréenne à Alger : Le charme du pays du matin calme

«J'ai le privilège et le plaisir d'organiser la deuxième édition de la "Korea Week", du 22 septembre au 8 octobre, et qui portera sur les volets sportif, économique et culturel», tels sont les propos tenus par le l’ambassadeur de la République de Corée du Sud.

Selon l’ambassadeur, cette année, le concept de cette deuxième édition, placé sous le double slogan «Algérie et Corée, l’amitié pour toujours» et «Laissez le charme de la Corée vous inspirer», met en avant l'harmonie entre la tradition et la modernité. «On pourra ainsi découvrir une autre facette, plus mature et approfondie, de la culture et la philosophie coréennes», a-t-il dit.

Le diplomate, rappelant que les relations diplomatiques entre la Corée et l'Algérie sont assez récentes, mettra en relief, cependant, que «notre coopération s'intensifie et s'élargit au fil des années». Il a indiqué, dans ce sens, que mille hommes d'affaires coréens sont présents en Algérie et participent à plusieurs projets structurants, comme ils contribuent à la diversification de l'économie algérienne. Aussi, il a fait remarquer que le gouvernement coréen apporte également diverses sortes de coopération technique dans les programmes de formation, des Master Plans dans la pêche et l'environnement. Il est à noter qu'annuellement, huit étudiants bénéficient de bourses d'études offertes par le gouvernement coréen.

Mme Rhyou Bok-ryeol, la chef de mission adjointe, a, pour sa part, détaillé l'ensemble du programme de la semaine coréenne. Aussi, les festivités commenceront aujourd’hui, avec le volet sportif, la «Coupe de l’ambassadeur de Corée et de Kukkiwon de taekwondo», à la salle omnisports Harcha-Hassen à Alger, le gagnant de cette coupe participera à la finale de taekwondo internationale à Séoul», a précisé Mme Rhyou.

Au programme, figure un séminaire conjoint sur «La croissance économique de la Corée et les relations économiques algéro-coréennes», qui couronnera les travaux de la journée du 27 septembre à l’hôtel El-Aurassi. Le séminaire est organisé par l’Institut coréen de la planification économique, avec la participation active du ministère algérien des Finances.

Au volet culturel, la ministre conseillère a fait savoir que durant la période du 28 septembre au 1er octobre, la salle Ibn Khaldoun accueillera la projection de films sud-coréens, un concert du groupe Post-Rock «Jambinaï», très célèbre en Corée du Sud, ainsi qu’un concours d’expression orale de la langue coréenne. Pour sa part, la résidence de l’ambassadeur accueillera, les 2 et 8 octobre, la célébration de la fête nationale coréenne et une soirée gastronomie reposant sur la trilogie de saveurs : la terre, la montagne et la mer.

Il est à noter que les sponsors majeurs de cet événement sont les deux géants coréens, Samsung et LG Electronics, ainsi que la société algérienne Global Group. Par ailleurs, le public est invité durant toute cette manifestation, qui «renforce davantage les liens entre les deux pays», à découvrir la littérature sud-coréenne, à travers une exposition permanente de livres à la bibliothèque de l’université Alger 1.

Sarah A. Benali Cherif