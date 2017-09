Constantine : Les étudiants en médecine suspendent leur grève

Les étudiants de la faculté de médecine du Châlet des Pins, qui avaient entamé la semaine passée un mouvement de protestation contre les conditions dans lesquelles ils poursuivent leur cursus, ont décidé de geler momentanément leur action, et ce dans l’attente des résultats des négociations en cours avec les représentants du décanat, lesquelles portent essentiellement sur la prise en charge pédagogique au niveau de la faculté et qui, selon Mohamed El Hadi Zemouli, secrétaire du bureau de wilaya de l’Union générale des étudiants libres (UGEL), « vont bon train et devraient aboutir très prochainement ». Lesdites discussions devraient être suivies, dans le courant de la semaine, par d’autres concertations qui réuniront les représentants des étudiants et les responsables de la direction des Œuvres universitaires, et ce afin de trouver un règlement définitif à la question du transport, en direction notamment du département de chirurgie dentaire à la cité Emir Abdelkader. Concernant l’insécurité constatée ces dernières semaines aux alentours de la faculté, les choses semblent avoir été reprises en main, et les doléances des étudiants, dont plusieurs avaient fait l’objet d’agressions, semblent avoir été entendues.

Dans ce contexte, les éléments de la 17e sûreté urbaine de la wilaya de Constantine ont promptement réagi à la plainte déposée à leur niveau et sont parvenus à mettre fin aux agissements de la bande de malfaiteurs responsable des derniers vols à l’arraché commis dans le secteur. Les recherches déclenchées ont permis d’identifier les voleurs en question, et ces derniers n’ont pas tardé à tomber dans la souricière qui leur avait été tendue. Pour rappel, il est prévu une délocalisation progressive des étudiants en médecine vers la nouvelle faculté à l’université Salah Boubnider de la nouvelle ville Ali Mendjeli laquelle dispose de toutes les commodités en la matière, notamment sept laboratoires. Inaugurée en 2015, celle-ci devrait profiter de la proximité du nouveau centre hospitalo-universitaire de Constantine, inscrit dans le cadre d’un programme national portant sur la réalisation de 10 « pôles de santé performants » et devant être réalisé au lieu-dit El Gouari, proche de la ville universitaire, mais dont les travaux tournent pour le moment au ralenti.

I. B.