Acquis sociaux : pas de remise en cause

Il n’y aura pas d’augmentation du prix du lait en sachet, et il restera inchangé, à savoir 25 dinars. Voila donc qui est claire pour mettre fin aux spéculations qui estiment «une éventuelle augmentation des prix de ce produit de large consommation, en vue de la situation économique du pays, notamment l’arrêt des subventions de l’État».

La confirmation a été faite par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, qui a tenu à rassurer le citoyen sur le fait que le prix du lait pasteurisé en sachet demeurera subventionné et ne connaîtra aucune augmentation.«Le lait fait partie des produits stratégiques, donc il faut qu’il demeure à la portée de tous les citoyens», a-t-il précisé, lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne.

D’ailleurs, les déclarations de M. Bouazghi ont été confirmées par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de sa présentation du plan d’action du gouvernement devant les élus de l’Assemblé populaire nationale (APN), où il a bien insisté sur le fait que «le gouvernement préservera les acquis sociaux, notamment la politique de subvention actuelle qui sera maintenue l’année prochaine».

Dans la loi de finances pour 2018, le gouvernement n’envisage pas de renoncer à la politique de subvention actuelle, particulièrement pour ce qui est des produits de large consommation subventionnés comme l’huile, le sucre et le lait, a indiqué M. Ouyahia, en réponse aux questions des députés. Le Premier ministre a laissé entendre l’éventualité d’imposer une nouvelle taxe pour les voyages à l’étranger, écartant toutefois l’application de cette mesure en 2018. Une telle mesure serait de nature à rationaliser le comportement du consommateur algérien de manière à promouvoir le tourisme interne, a-t-il dit, ajoutant que ces fonds pourraient être destinés au financement des cantines scolaires.

Ainsi, et malgré la libéralisation de la transformation et de la distribution de la plupart des produits laitiers, l’État continue d’intervenir à tous les niveaux de la filière, tant à travers des aides directes et sous forme de primes, que dans la régularisation du prix du lait de base industriel, aliment essentiel de la majorité de la population qui croît rapidement.

Multiplication des projets d’investissement pour la mise en place de fermes d’élevage



Le lait et tous les produits laitiers dérivés occupent la deuxième place parmi les produits alimentaires importés dans notre pays. De ce fait, et pour réduire la facture d’importation des produits de large consommation, «qui pèse lourd» sur l’économie nationale, l’État a engagé, depuis quelques années, une nouvelle politique laitière sous la contrainte des chocs externes liés à la forte volatilité des cours d’importation de cette matière.

Elle devait ainsi renforcer son double objectif de réduction des importations de poudre de lait, politique de sécurité alimentaire, et de développement de la production nationale du lait cru. De la sorte, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a déployé des efforts pour la mise en place de ces investissements, comme les céréales et le lait, afin de réduire la facture d’importation de l’ordre de 3.434 tonnes, soit une hausse de 7,7% par rapport à la même période de 2015 qui a connu une importation de 3.189 tonnes, pour 1,04 milliard de dollars (lait en poudre, crèmes de lait et matières grasses laitières), d’autant plus que les ressources humaines et matérielles disponibles permettent le développement de la production nationale, notamment pour «rompre» avec la dépendance à l’extérieur pour ce qui concerne les produits alimentaires. Ces dernières années, le ministère de tutelle avait annoncé la présence de 20 projets d’investissement dans le domaine de la création de grandes fermes d’ élevage des vaches laitières, allant de 1.000 à 10.000 têtes.

Pour leur concrétisation, un groupe de travail a été dégagé pour trouver le foncier (terres agricoles). Le même travail a été tracé pour être appliqué sur la filière des céréales et des arbres fruitiers. Une mesure qui vise l’augmentation des capacités de production de ces filières, pour répondre, ainsi, aux demandes du marché intérieur, en offrant des produits quantitatifs et qualitatifs à des prix abordables, tandis que l’excédent sera exporté vers les marchés étrangers. «Le projet de relance de la filière lait, dont l’objectif est de réduire le recours aux importations de la poudre de lait dans les trois prochaines années, exige la mobilisation des ressources disponibles (terres, eau et semences) », a souligné M. Bouazghi.



Atteindre 0% importation d’ici 2019



Ainsi, l’accompagnement des pouvoirs publics se traduit d’une manière significative, et pour preuve, la série de projets est en cours de mise en œuvre.

De ce fait, de tels projets permettent l’augmentation constante de la production nationale estimée à 3,54 milliards de litres, dont 2,5 milliards de litres de lait de vache, alors que les besoins sont de plus 5,5 milliards litres en équivalent lait. Dans ce sillage, il a affiché la volonté de l’État, par le biais de son ministère qui s’attelle à atteindre les objectifs escomptés pour une «diminution drastique» de cette facture d’importation qui pèse lourd sur l’économie algérienne. «L’objectif tracé est d’atteindre 0% d’importation d’ici 2019. Mais bien qu’on n’atteindrait pas exactement ce chiffre, on diminuera de beaucoup l’importation de cette poudre de lait», nous a précisé le ministre.

Kafia Ait Allouache



