Plan d’action du gouvernement, Retraites : vers la révision du système

«Le Premier ministre Ahmed Ouyahia envisage, dans le plan d’action de son gouvernement, de réviser le système des retraites. Pour l’heure, le contenu de cette révision n’a pas été révélé.» Telle est l’annonce faite par le directeur Afrique du Nord, du Bureau international du travail.

S’exprimant sur les ondes de la radio, Mohamed Ali Deyahi a fait savoir que cette révision devrait intervenir, soit sur l’âge de départ à la retraite, soit sur le niveau des prestations, soit sur les cotisation patronales ou sur les trois aspects réunis. Il explique, d’ailleurs, que pour les Algériens, c’est surtout l’âge de mise en retraite des travailleurs qui a été le plus évoqué. Alors que, selon lui, l’âge n’est pas nécessairement la variable la plus déterminante. «Dans une réforme sérieuse qui pourra restaurer les équilibres, il faut agir sur les trois niveaux : l’âge, les prestations et les cotisations patronales», a-t-il tenu à souligner.

Pour le directeur Afrique du Nord du Bureau international du travail, l’Algérie n’échappera pas à un réexamen de son système de retraites. «Nombreux sont, en effet, les experts à affirmer que l’équilibre de la Caisse nationale des retraites (CNR) est devenu précaire et est intenable dans les conditions actuelles», a-t-il indiqué. Néanmoins, M. Deyahi a affirmé que «l’Algérie dispose de partenaires sociaux suffisamment avertis, informés et formés, pour arriver à établie des équilibres». Pour rappel, actuellement, l’âge de départ à la retraite en Algérie est de 60 ans, les femmes, pour leur part, peuvent demander le départ à la retraite dès l’âge de 55 ans. Il faut dire que le texte de la loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite a été promulgué dans la perspective de réduire le déficit de la caisse de retraite. Il stipule que «le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (conditions suivantes : être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois, la femme travailleuse peut être admise à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq ans révolus, et avoir travaillé pendant quinze ans, au moins», indique l’Article 6 de cette loi.

Il est expliqué que «pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi et verser les cotisations de la sécurité sociale». Il est également précisé que «sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité, au-delà de l’âge cité, ci-dessus, dans la limite de cinq années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite». L’article 7 de ce texte indique que «le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste».

La liste des postes de travail et les âges correspondants, ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie règlementaire.

«Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite, cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e)», indique l’article 7-bis. La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires, ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes sont fixées par voie réglementaire.

L’article 10 souligne que «le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension».

Le texte stipule aussi, dans son article 61-bis, que «sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé, avec jouissance immédiate lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu au versement de cotisations égales à trente-deux (32) ans au moins, et atteint ou dépasse, l’âge minimal fixé, ci-après : cinquante-huit (58) ans en 2017, cinquante-neuf (59) ans en 2018». L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus intervient à la demande exclusive du travailleur salarié, note le texte, qui ajoute que «l’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisé, est applicable aux travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019».

Sarah A. Benali Cherif