Plan d’action du gouvernement, Éducation : Améliorer la qualité

M. Ahmed Ouyahia qui répondait aux questions des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur le plan d’action du gouvernement, lors d’une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire, a en effet souligné «la détermination pleine et entière du Gouvernement à remédier aux carences du système éducatif dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement ».

Poursuivant ses propos, le Premier ministre a appelé «tout un chacun à semer la culture de l’espoir et à s’éloigner des idées reniant les réalisations accomplies».

Le Premier ministre rappellera dans ce contexte qu’ils sont plus de 9 millions d’élèves répartis sur 27.000 établissements scolaires qui ont rejoint les bancs de l’école durant la rentrée scolaire 2017-2018, signalant par la même occasion que 65 millions de livres scolaires ont été imprimés dont 95 % distribués.

L’Etat algérien œuvre également à assurer aux élèves qui habitent loin des établissements scolaires, une restauration en bonne et due forme en leur offrant des repas équilibrés au niveau des cantines scolaires.

Le Premier ministre rappellera dans ce cadre qu’il existe, en fait, pas moins de «15.500 cantines dont 10.100 ont été ouvertes à la rentrée 2017-2018». M. Ouyahia précisera, d’autre part, que 6.850 de ces structures offrent des «repas chauds». L’autre bonne nouvelle annoncée par le Premier ministre au sujet de la restauration des élèves est que ce sont «5.000 nouvelles cantines qui devront être réceptionnées».

Evoquant le retard accusé dans la réception de ces structures, il expliquera que cela est dû à «la situation financière difficile que traverse l’Algérie actuellement». S’exprimant par ailleurs au sujet de l’absence de la «Basmala» dans un manuel scolaire, dont la cause est une erreur d’impression, le Premier ministre affirme que cela n’est pas une question primordiale bien qu’elle en est une pour les politiques (...). «Je suis convaincu que le premier souci des citoyens et des citoyennes reste la qualité de l’enseignement», a fait remarquer le Premier ministre tout en critiquant certaines attaques qui sont allées jusqu’à viser la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, dans ses convictions religieuses.



La réforme commence dans le cycle primaire



Il faut dire que l’Etat algérien qui a fait de l’éducation de ses enfants, tous ses enfants, une priorité nationale ne cesse de déployer des efforts considérables dans ce sens et que cette volonté politique ne s’est jamais essoufflée, alors même que notre pays vit, en ce moment, une conjoncture financière particulière.

Les efforts consentis dans ce sens tendent à «arriver à une école de qualité», qui reste d’ailleurs le premier objectif assigné au secteur de l’Education nationale, sachant que pour cette année, le slogan retenu est : «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité». Si ce thème a été choisi c’est pour «insister une fois de plus, sur la nécessité de l’implication renforcée de tous les acteurs et partenaires afin de poursuivre nos efforts dans la quête de la qualité qui va consolider la performance retrouvée de notre école, et atteindre les objectifs du développement durable 2015-2030, auxquels l’Algérie s’est souscrit», comme souligné par la ministre de l’Education nationale, lors d’une conférence nationale organisée à la veille de la rentrée scolaire.

Il est utile de signaler que plusieurs actions devraient être développées autour du thème fédérateur de cette année scolaire. L’essentiel de ces actions, inscrites au plan d’actions du gouvernement, porte notamment sur l’amélioration de la maîtrise des langages fondamentaux, au primaire; la refonte du système d’évaluation pédagogique ; la généralisation progressive de l’enseignement de Tamazight et l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur.

Il sera mis l’accent également sur le renforcement de l’éducation à la citoyenneté et la mise en œuvre du programme national de formation en direction des tous les personnels, comme l’une des modalités principales de mise en œuvre de toutes les actions inscrites dans le programme du ministère. Aussi et en ce qui concerne la formation, il est à noter qu’une plateforme de formation à distance a été mise en ligne au profit des chefs d’établissements scolaires. La session porte sur la gouvernance, le leadership éducatif et le projet d’établissement et est destiné au profit de pas moins de 1.630 proviseurs.

Toujours dans ce souci constant et permanent visant à promouvoir le secteur de l’Education en vue d’atteindre une école de qualité, la formation fait également l’objet d’un «plan stratégique». L’annonce y afférente vient d’ailleurs d’être faite, mercredi dernier, par la ministre de l’Education nationale. La formation concerne l’ensemble des travailleurs de l’Education nationale, notamment les inspecteurs, les enseignants mais aussi le personnel administratif.

Soraya Guemmouri