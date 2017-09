Vacances scolaires 2017/2018 : Le ministère de l’Éducation fixe les périodes

Le ministère de l’Education nationale a annoncé hier dans un communiqué le planning des vacances scolaires pour l'année scolaire 2017/2018. Les vacances d’automne sont prévus du 31 octobre au 5 novembre 2017, les vacances d’hiver du 21 décembre 2017 au 7 janvier 2018 et les vacances de printemps du 15 mars au 1er avril 2018, indique le communiqué qui précise que les vacances d’été prendront effet à partir du 4 juillet 2018. Pour le personnel administratif, les vacances débuteront une fois que toutes les opérations liées à la fin de l’année scolaire seront accomplies, à savoir les réunions des conseils d’admission et d'orientation, l'affichage des résultats des examens officiels et la remise des documents aux élèves ainsi que toutes les formalités relatives à la rentrée scolaire.

Elles sont fixées comme suit : jeudi 19 juillet 2018 au soir pour les première et deuxième zones et jeudi 12 juillet 2018 au soir pour la troisième zone (Sud), précise la même source.

Le ministère de l’Education nationale a par ailleurs fixé la date de la rentrée scolaire 2018/2019 au dimanche 19 août 2018 pour l'administration centrale, dimanche 26 août 2018 pour l'administration locale, au 2 septembre 2018 pour les enseignants et au mercredi 5 septembre pour les élèves. (APS)