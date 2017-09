Sétif : Formation à la carte

À Sétif, le secteur de l’Enseignement et de la Formation professionnels offre chaque année de réelles opportunités aux jeunes orientés vers la vie active et leur permet ainsi d’aller à la conquête de leur vocation par l’acquisition de savoirs et de savoir-faire dans bien des spécialités et modes d’enseignement et de formation.

Pour ce faire, de gros investissements ont été consentis et continuent de l’être par l’État, autant en matière d’infrastructures que d’adaptation régulière de spécialités à l’effet de s’adapter sans cesse à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée au niveau local et surtout porter l’impact qui se doit sur le volet inhérent à l’employabilité en développant des partenariats tendant à impliquer les entreprises dans l’insertion de diplômés dans le monde du travail.

Soucieux de traduire dans les faits les orientations et instructions du ministre de l’Enseignement et de la Formation autour de la nécessité de rentabiliser le produit de la formation et l’adapter aux besoins réels du terrain, les responsables de ce secteur au niveau local n’ont pas manqué, au titre de la préparation de la rentrée 2017-2018, de mettre en place des dispositifs adaptés fondés entre autres sur le mécanisme de conventions allant dans le sens d’une formation à la carte qui a déjà porté ses fruits dans cette wilaya et continue de constituer un maillon fort du système d’enseignement et de formation professionnelle dans cette wilaya.

Dans ce contexte, M. Seterahmane Abdelmalek, le directeur de wilaya de l’enseignement et de la formation professionnels, estime en effet qu’il s’agit là d’une formule qui a donné de bon résultats au vu des conventions déjà signées et matérialisées avec de grandes entreprises, à l’instar de ENERGA ou d’Algérie Télécom, soulignant qu’«une convention a été signée par notre ministère et celui de l’Industrie qui va nous permettre par déclinaison d’en faire de même avec la direction de wilaya de l’industrie, pour une offre de formation dans plusieurs spécialités, sachant, de surcroît, qu’au-delà de sa vocation agricole, Sétif est un pôle industriel important».

Comme nous avons également été sollicité par l’ANP et l’École de gendarmerie d’Aïn Roumane, pour une formation de jeunes, de même que nous avons fait un travail d’approche auprès des entreprises de la wilaya pour leur expliquer les textes régissant le mode de la formation par apprentissage et les mécanismes d’incitation. Dans ce contexte, nous avons déjà signé la première convention avec l’entreprise de réalisation Zouaoui.

Un secteur qui, pour le seul semestre de l’année 2017, a mis sur le marché du travail, 3.391 diplômés, dont 851 filles dans les différentes spécialités, pour venir ainsi combler les déficits enregistrés dans le domaine de la main-d’œuvre qualifiée au moment, notamment, où cette wilaya connaît la réalisation de grands projets structurants offrant des opportunités indéniables d’insertion sociale et professionnelle.

Pas moins de 13.174 postes de formation constituent l’offre de formation pour la rentrée du 24 septembre 2017 dans un secteur où près de 11.000 stagiaires ont été reconduits dans les différents de modes de formation. Parmi les effectifs reconduits, la part du lion est détenue par l’apprentissage, avec pas moins de 5.586 stagiaires, alors que le reste est ventilé sur la formation résidentielle, l’enseignement professionnel, la formation à distance, les écoles privées et la formation conventionnée.

Une wilaya qui compte, aujourd’hui, 27 CFP, 4 INSFP, 1 institut d’enseignement et de formation, 1 centre régional de formation à distance et 23 écoles privées agréées

F. Zoghbi