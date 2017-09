Formation professionnelle : L’année de tous les défis

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, présidera, aujourd’hui à Aïn Defla, l’ouverture officielle de la rentrée de la formation professionnelle 2017-2018.

La rentrée sera caractérisée par la mise en œuvre de «la nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel, pour mieux répondre aux besoins et à la demande», avait indiqué Mohamed Mebarki, en marge de la réunion des directeurs de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

Le ministre avait souligné que cette nouvelle organisation s'articule autour du Brevet d'enseignement professionnel (BEP), en remplacement du Diplôme d'enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du Diplôme d'enseignement professionnel du deuxième degré (DEP2), ainsi que le Brevet d'enseignement professionnel supérieur (BEPS), couronnant le deuxième cycle de l'enseignement professionnel.

Le ministre avait expliqué qu'après avoir constaté que l'enseignement professionnel «ne répondait pas beaucoup à toutes les attentes escomptées», le gouvernement a décidé alors de la mise en place d'une «nouvelle architecture pour le rendre plus attractif et pour répondre aux besoins et à la demande des élèves admis du cycle moyen vers le secondaire».

L’objectif essentiel, pour cette rentrée, est, sans conteste, l’amélioration de la qualité de la formation, et cela dans le cadre de l’adéquation formation–besoins en ressources humaines qualifiées–emploi. Ce qui implique la poursuite de l’organisation du partenariat avec l’entreprise, et, de façon générale, avec tout l’environnement économique, à l’image de ce qui se fait dans le monde.

Il faut noter que la politique du secteur de la formation professionnelle accorde une place importante au partenariat, comme vecteur de l’amélioration de la qualité de la formation initiale et continue. Le partenariat permet d’obtenir une meilleure visibilité des besoins en formation, et une plus grande implication des entreprises économiques dans les processus d’ingénierie pédagogique.

Pour le département ministériel de Mohamed Mebarki, le partenariat avec l’entreprise permet, aussi, l’augmentation des offres de formation par apprentissage, et, donc, facilite l’insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail.

Effectivement, c’est avec l’entreprise qu’il est «possible d’assurer la promotion de l’apprentissage, qui est une autre préoccupation du secteur, parce qu’il constitue un objectif majeur pour le système de formation professionnelle. Le secteur continuera à accorder à ce mode de formation, une attention particulière, parce qu’il répond, mieux, aux besoins de l’entreprise économique, et facilite l’employabilité des jeunes formés».

Pour la rentrée de septembre 2017, le ministère de la Formation professionnelle à mobilisé tous les moyens matériels et humains afin de prendre en charge la demande sociale, en formation professionnelle. Ainsi, le secteur offre plus de 370.000 nouveaux postes de formation aux candidats, dans les différents modes de formation. Ce chiffre peut être augmenté, notamment en faisant appel aux possibilités offertes par l’apprentissage.

Au sujet des infrastructures d’accueil, les établissements de formation et d’enseignement professionnels, fonctionnels cette année sont au nombre de 1.228, et répondent aux besoins prévus, parmi lesquels 126 INSFP, 10 IEP pour l’enseignement professionnel et 5 centres de formation spécialisés pour handicapés physiques, et tout cela pour une capacité pédagogique totale de quelques 300.000 postes de formation (PF), en résidentiel, et une capacité d’accueil en internat de 57.280 places (lits).



De nouveaux établissements



Pour cette rentrée, le ministère a déjà réceptionné 18 établissements, dont 8 INSFP dans 8 wilayas, 6 CFPA dans 6 wilayas et 4 IEP, en sus de 5 nouvelles structures qui ouvriront leurs portes, pour la première fois, en septembre 2017, à savoir 3 INSFP et 2 CFPA.

À propos des moyens techniques, 119 équipements technico-pédagogiques ont été déjà réceptionnés au profit des établissements, notamment ceux nouvellement créés, installés sur site et à mettre en fonctionnement, à l’occasion de la nouvelle rentrée de septembre 2017.

Pour les sections informatiques à réceptionner pour septembre, elles sont au nombre de 26, et destinées aux wilayas d’Annaba, Béchar, Jijel,

Laghouat, Mascara, Oum El-Bouaghi, Tiaret et Tizi Ouzou. 84 autres équipements seront livrés et installés avant la fin de l’année 2017 (dont 11 spécialités liées à l’informatique). Pour le personnel enseignant, et formateur, le nombre de postes d’encadrement technico-pédagogique permanent dépasse les 28.000 postes budgétaires. Un nombre «suffisant», selon le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, pour assurer un encadrement correct au niveau des établissements de formation.

Le secteur prévoit également d’accueillir de nouvelles recrues qui auront pour mission d’encadrer de nouvelles spécialités.

Par ailleurs, au sein dudit secteur, la situation socioprofessionnelle des travailleurs est suivie rigoureusement, c’est là le meilleur moyen pour mobiliser tous les travailleurs, pour réussir l’année. Preuve par les chiffres : promotion de 2.530 bénéficiaires, dont 2.017 formateurs, prise en charge des dossiers de formation statutaires des personnels du secteur, dont 1.180 formateurs recrutés et ayant terminé la formation pédagogique de 6 mois, et qui prennent leur fonction d’encadrement des stagiaires, cette rentrée, formation complémentaire avant la promotion, pour 2.293 bénéficiaires, formation spécialisée pour accéder au grade d’intendant-gestionnaire de 60 bénéficiaires et recyclage et perfectionnement des personnels pour 2.891 bénéficiaires.

Sur les 442 spécialités que compte la nomenclature des branches et des spécialités, 380 spécialités réparties sur 22 branches professionnelles sanctionnées par des diplômes, sont programmées à travers les différents établissements. Nous introduisons dans la nomenclature, à l’occasion de cette rentrée, pour la première fois, des spécialités nouvelles, notamment dans le champ du numérique.

Comme à chaque rentrée, un effort est fait pour élargir et diversifier les offres de formation au profit des jeunes sans niveau scolaire : plus de 100 spécialités ont été programmées au profit de cette catégorie de citoyens, dès septembre 2017. Nous citons à titre d’exemple, les filières installation sanitaire, habillement et textile, agriculture, élevage des petits animaux, coiffure hommes, pressing, hôtellerie, carrosserie peinture…

L’offre prévisionnelle globale de la rentrée de septembre 2017avoisine les 370.000 postes de formation nouveaux, venus s’ajouter aux 300.000 postes de formation reconduits au titre de cette rentrée pour constituer un nombre total de 670.000 postes de formation. Parmi les 370.000 postes de formation nouveaux, 18.000 postes sont prévus dans les établissements privés de formation professionnelle.



Répondre à la demande de l’entreprise



Répondre à la demande du développement économique, en ressources humaines qualifiées, et faciliter l’insertion au travail des diplômés, constituent l’essentiel de la responsabilité du secteur de la formation professionnelle.

C’est dans cette optique que travaille le département de Mohamed Mebarki afin de moderniser et d’actualiser des méthodes de formation, selon les évolutions des métiers et des technologies, pour répondre, de manière rapide et efficace, aux besoins des conjonctures économiques et sociales du pays.

Quant à l’insertion des diplômés, les données fournies par les agences relevant du ministère du Travail sont encourageantes, en termes de choix de formations et de spécialités. Le bilan du 4e trimestre 2016, établi par l’ANEM, montre que 83% des demandeurs d’emploi, inscrits à l’ANEM, trouvent du travail en moins de 6 mois, 10%, parmi ceux qui restent sont insérés en moins d’une année.

C’est-à-dire que 93% des demandeurs d’emploi, diplômés de la formation professionnelle, trouvent du travail en moins d’une année.

Pour cette rentrée, 380 spécialités couvrant les 22 branches professionnelles, couronnées par des diplômes, dont 240 sont programmées en mode résidentiel, 364 en mode par apprentissage. 101 spécialités visent l’obtention d’un certificat de qualification, ouvertes au profit des jeunes n’ayant pas accompli leur cycle post obligatoire, soit 25 spécialités de plus par rapport à la rentrée de 2016.

Mohamed Mendaci