Énergies renouvelables : option stratégique

En présentant le plan d’action du gouvernement, le Premier ministre a mis l’accent sur le développement nécessaire des énergies renouvelables. A travers son ambitieux programme de 4.000 mégawatts, l’Algérie compte accélérer la cadence et atteindre son objectif de 22.000 MW à l’horizon 2020.

Outre les efforts à consentir sur le plan local, l’Algérie pourra également coopérer avec d’autres pays méditerranéens dans le cadre d’une coproduction, urgente et utile. Le triple phénomène d’urbanisation, d’amélioration du niveau de vie et de concentration sur le littoral que connaît la région, n’est pas neutre quant à la demande énergétique, les tensions sur les ressources ainsi que sur l’impact écologique. Avec des heures d’ensoleillement variant de 2.700 à 3.400 heures par an, un potentiel de biomasse et de géothermique, notamment en Algérie et au Maroc, de ressources hydrauliques, la Méditerranée, explique l’Ipemed sur son site, pourrait devenir le laboratoire du développement durable où se construit une vision commune, où la prise de conscience d’un durcissement à venir des contraintes conduit à la recherche d’une approche adaptée et de réponses pertinentes aux enjeux d’une politique énergétique. Les voies à suivre, ajoute-t-on, sont connues : sobriété énergétique et diversification des sources d’énergie, notamment par la promotion des énergies renouvelables qui présentent un potentiel très important dans l’ensemble des pays de la région. Sur le plan environnemental, expliquent les experts de l’Ipemed, la région fait également face à de nombreux problèmes, dont la désertification, la dégradation des sols, la pollution marine et l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre. La conjoncture est plus que jamais favorable au développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. En effet, la tension sur les ressources énergétiques et l’envolée des prix qui en découlent ainsi que la préservation de l’environnement confirmée plaident en faveur des énergies propres. La promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables se prête au transfert de technologie, avec des programmes de recherche-développement communs, incluant les universités et les centres de recherche et intégrant les différents aspects relatifs à la réalisation et à l’exploitation des installations.

Une coopération énergétique, enchaîne l’Ipemed, doit s’accompagner d’une politique audacieuse de partenariat industriel dans la construction et la fabrication des biens d’équipement énergétiques, qui se prête particulièrement au transfert de technologie (équipements solaires et éoliens). Dans la conception et la réalisation des projets, les spécialistes de l’Institut préconisent

de veiller en permanence au renforcement des capacités industrielles, technologiques et scientifiques locales. Il devient donc impératif et urgent de fixer des objectifs ambitieux, à l’échelle de la région, à l’instar des ambitions affichées par l’UE à l’horizon 2020. Ces objectifs devraient se traduire par des programmes régionaux en lieu et place des projets nationaux.

Fouad Irnatene