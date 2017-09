Après l’adoption à la majorité par l’APN du plan d’action du gouvernement : Les chantiers prioritaires

Adopté par l’écrasante majorité des députés de l’APN, le Plan d’action du gouvernement comprend des mécanismes viables, de nature à permettre au pays de faire face à une conjoncture marquée par la baisse des finances publiques, induite par la chute des prix du pétrole.

Le plan en question souligne également l’impératif de poursuivre le programme du Président de la République pour le développement tous azimuts. Autrement dit, il est question de l’achèvement des actions de réformes visant la réaffirmation de l’Etat de droit, la dynamisation de l’activité économique et la promotion des acquis sociaux, consacrés dans la gouvernance du chef de l’Etat depuis son accession à la magistrature suprême. Pour réussir cette mission, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, semble d’ores et déjà choisir ses priorités. Celles-ci ont pour nom le durcissement de la lutte contre la corruption, la réduction du déficit budgétaire, la bataille de la compétitivité économique et l’accélération du rythme de réalisation des programmes de logements, véritable motif d’espoir pour des milliers d’Algériens accrochés aux délais de livraison fixés par les pouvoirs publics. «Le Plan d’action du gouvernement renforcera la transparence dans la lutte contre la corruption», avait soutenu le Premier ministre dans ses réponses aux préoccupations soulevées par les députés lors des débats. Bannir la pratique de la corruption et agir de sorte à réduire autant que faire se peut les dégâts provoqués par ce fléau, requiert de la transparence mais aussi de la persévérance dans l’action, a également plaidé le Premier ministre lors de son intervention devant les élus du peuple. Le combat contre la corruption, rappellera en outre M. Ouyahia, est une réalité en Algérie. Pour étayer ses propos, le Premier ministre a fait allusion à la déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui avait évoqué en juillet dernier l’exemple de juridictions compétentes saisies de près de 3.500 affaires de corruption entre 2013 et 2016. M. Louh avait, par la même occasion, qualifié ces affaires de «dangereuses».



La lutte contre la corruption est une réalité en Algérie



Les déclarations du ministre de la Justice sont de nature à conforter le propos de M. Ouyahia ayant soutenu, jeudi dernier, que l’Algérie «était parmi les premiers pays à signer la Convention internationale de lutte contre la corruption et qu’elle applique quotidiennement au niveau de la justice». D’autre part, l’autre action prioritaire du Premier ministre traduit cette nécessité de réduire le déficit budgétaire. Pour ce faire, la «feuille de route» de l’Exécutif, approuvée à l’APN et devant être soumise demain au Sénat, évoque une série de mécanismes. Il est question, entre autres, d’une action de réforme efficiente de l’administration fiscale pour améliorer les recouvrements, de la mise en place de la fiscalité locale, d’une gestion pluriannuelle du budget de l’Etat, d’une rationalisation des dépenses publiques ainsi que d’une révision de la politique des subventions publiques. S’agissant de la dynamisation de l’activité économique du pays, le plan d’action du gouvernement souligne la nécessité de recourir à des investissements productifs. En vertu de ce document, il est prévu notamment de doubler la part de l’industrie manufacturière, de moderniser le secteur agricole et de diversifier les exportations hors hydrocarbures. La préservation de la solvabilité externe du pays, la stimulation de la création d’entreprises, la finalisation de la réforme bancaire et le développement du marché des capitaux sont également parmi les points retenus dans ce Plan d’action. Pour ce qui est de la question du logement, le Plan d’action prévoit, « outre la réalisation de programmes de logements sociaux locatifs et la poursuite de l’aide au logement rural, la construction de logements publics en faveur des populations à faibles revenus, en milieu urbain et rural, avec la participation financière des bénéficiaires ». A ce titre, l’accent sera mis sur l’encouragement de la formule du Logement promotionnel aidé (LPA) avec l’implication des collectivités locales. Le gouvernement travaillera également à la mobilisation de nouvelles sources de financement pour la poursuite de l’effort public de réalisation de logements, à travers notamment des produits bancaires diversifiés et adaptés, l’épargne des demandeurs de logements, ainsi que les revenus de la gestion immobilière du patrimoine public, est-il noté dans la « feuille de route » de l’Exécutif.

Karim Aoudia

---------------////////////////////

LES 12 TRAVAUX



Concernant le volet économique du Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre a souligné que la démarche s’orientait vers une intensification de l’activité économique pour la création d’emplois et de richesses ainsi que pour une augmentation graduelle des exportations hors hydrocarbures. A cet effet, le gouvernement poursuivra les réformes en cours destinées à la modernisation du système bancaire et financier et pour une amélioration de la régulation commerciale, a soutenu le Premier ministre en annonçant que le gouvernement va agir dans douze directions. Il a alors cité la «stabilisation» du cadre juridique et réglementaire des affaires pour permettre aux investisseurs de disposer d’une visibilité, l’élaboration d’une carte des opportunités d’investissements à travers le territoire national, le maintien de l’ensemble des avantages fiscaux et parafiscaux reconnus par la loi aux investisseurs, y compris les avantages spécifiques destinés à encourager l’investissement dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, et la satisfaction de la demande de foncier industriel. Il également fait part de la poursuite de la mise à niveau des entreprises publiques, la réactivation des aides agricoles et le rétablissement du soutien aux prix de l’aliment du bétail, la mise en valeur du foncier agricole disponible, la préférence à la production nationale et la promotion des exportations hors hydrocarbures. (APS)

---------------////////////////////////

A court terme



Le budget de fonctionnement ne sera pas augmenté

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé, que le budget de fonctionnement prévu dans le projet de loi de finances 2018 ne sera pas augmenté contrairement au budget d’équipement qui sera revu à la hausse. Une réunion regroupant les membres du gouvernement se tiendra la semaine prochaine. Elle sera consacrée au débat sur les dispositions du projet de loi de finances 2018 qui prévoit le maintien des dépenses du budget de fonctionnement et une augmentation du budget d’équipement, et ce, en raison de la hausse du coût des projets de développement des communes et des crédits du Fonds spécial du Sud et des Hauts-plateaux, outre l’assainissement des dettes envers les entrepreneurs. A propos des appréhensions suscitées par le recours du gouvernement à la planche à billets qui risque d’entraîner l’inflation de la masse monétaire, le Premier ministre s’est montré rassurant affirmant que «la masse monétaire dont dispose le pays n’équivaut pas la valeur des réserves de change estimée à 14.700 milliards de dinars, devises et réserves d’or inclues».



Création d’une instance indépendante de contrôle de l’action du gouvernement

Le Premier ministre, a annoncé, qu’ une instance indépendante chargée du contrôle de la mise en oeuvre du plan d’action du gouvernement et du processus de financement non conventionnel prévu dans ce programme, sera instituée par voie de décret présidentiel. Placée sous la tutelle du Président Abdelaziz Bouteflika, l’instance présentera des rapports trimestrielles (trois mois) au Président de la République pour le suivi et l’évaluation de tout ce qui est réalisé.(APS)



Dialogue avec la communauté nationale à l’étranger

M. Ouyahia, a réitéré la volonté du gouvernement à renforcer le dialogue avec la communauté algérienne à l’étranger, exprimant son souhait de voir cette communauté s’ériger en lobby afin de contribuer au développement socio-économique de l’Algérie. M. Ouyahia a indiqué que le gouvernement aspire à voir la communauté algérienne vivant à l’étranger constituer un lobby afin de participer activement à l’édification et au développement de l’Algérie, tout en faisant remarquer que ce Plan d’action a abordé la question de la communauté nationale à l’étranger dans le chapitre réservé au renforcement de la stabilité, de la sécurité et de l’unité nationale. Il a également exprimé la volonté de l’exécutif à renforcer le dialogue avec les représentants de cette communauté ainsi que les liens culturels et spirituels à travers l’ouverture de nouveaux centres culturels et l’envoi d’un nombre supplémentaire d’imams durant le mois de Ramadhan au profit des citoyens algériens établis dans des pays non musulmans. Le Premier ministre a également souligné le rôle important que peut jouer cette communauté nationale dans le développement de l’Algérie notamment en matière d’investissement que ce soit en Algérie ou à travers l’exportation du produit national. Il a, en outre, démenti que la dernière révision constitutionnelle ait privé les membres de la communauté nationale de leurs droits ou remis en cause leur appartenance au pays, rappelant que la loi a défini les postes qui exigent la nationalité algérienne exclusive et qui sont au nombre d’une dizaine. Concernant la prise en charge du rapatriement des corps d’Algériens nécessiteux décédés à l’étrangers, M. Ouyahia a rappelé que le précédent Parlement avait adopté, dans le cadre de la Loi de Finances, une clause pour créer un fonds au profit des Algériens nécessiteux décédés à l’étranger, indiquant que ce Fonds a contribué au financement du rapatriement de 89 corps depuis janvier dernier

Finance islamique avant la fin de l’année

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé que le projet de loi de Finances 2018 prévoit l’introduction de chèques islamiques dans le Trésor de l’Etat, ainsi que l’introduction avant la fin de l’année 2017 de la finance islamique dans le domaine bancaire pour deux banques publiques contre quatre autres banques publiques en 2018.

S’agissant des fonds de l’économie parallèle, le premier ministre a indiqué que les chiffres présentés par le gouverneur de la Banque centrale montrent que l’Algérie disposait jusqu’à juillet 2017 de 14.500 milliards de dinars dont 2700 mds de dinars en circulation sur le marché parallèle. (APS)