À l’occasion du 87e anniversaire de la fondation du Royaume saoudien : Le Président Bouteflika félicite le serviteur des Lieux saints

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux saints et souverain du Royaume d`Arabie saoudite, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du 87e anniversaire de la fondation du Royaume saoudien, dans lequel il lui a affirmé son souci permanent de renforcer et d’élargir les domaines de relations «privilégiées» qui lient les deux pays. «Il m’est agréable au moment où votre pays frère célèbre le 87e anniversaire de la fondation du Royaume d’Arabie saoudite, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bonheur et au peuple saoudien frère davantage de progrès et de prospérité sous votre direction éclairée», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour saluer le niveau privilégié atteint par les relations qui lient nos deux pays et vous assurer de mon souci permanent de renforcer et d’élargir ces relations afin de les hisser aux plus hauts niveaux au mieux des intérêts et des aspirations des deux peuples frères», ajoute le chef de l’Etat. «Tout en partageant vos sentiments de fierté de ce glorieux anniversaire, je prie Dieu de vous préserver et de vous assister pour la réalisation des aspirations du peuple saoudien frère à davantage de progrès et de prospérité», conclut le Président de la République.



… et le vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense



Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à l’Emir Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite, à l’occasion de la célébration du 87e anniversaire de la fondation de son pays, saluant la qualité des relations fraternelles qui lient l’Algérie et le Royaume. «Il m’est agréable au moment où votre pays frère célèbre le 87e anniversaire de la création du Royaume d’Arabie saoudite, de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs, priant Dieu de vous accorder santé et bien-être et à votre pays frère davantage de progrès et de prospérité», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens à vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des relations de fraternité existant entre nos deux pays frères et vous réaffirmer notre ferme détermination d’œuvrer avec vous à les promouvoir dans tous les domaines au service de nos intérêts communs», ajoute le Président de la République.