NAHD 2 – JSK 1 : Harrag change la physionomie du match

Très disputée et fort plaisante, la rencontre qui a opposé le Nasr Hussein-Dey à la JS Kabylie, hier au stade du 20-Août 1955. Les Sang et Or l’on emportée difficilement sur un cadeau offert par Yettou, qui a commis une erreur défensive monumentale. Le NAHD réalise ainsi l’essentiel en empochant trois précieux points qui lui permettront de se projeter positivement sur l’avenir. La JSK pouvait rentrer à la maison avec un bien meilleur résultat. En effet, les Canaris ont impressionné en première période. Avec un dispositif tactique adéquat, appliqué avec rigueur, où les poulains du duo Rahmouni-Moussouni, l’équipe phare du Djurdjura, a produit un jeu collectif de bonne facture, à une touche de balle avec une mobilité des joueurs sur le terrain avec et sans ballon. Le paire Raiah-Boukhenchouche a surclassé partenaires et adversaires par une présence remarquable au niveau de l’entrejeu. Benaldjia a lui aussi donné du fil à retordre à l’arrière-garde nahdiste. Sadou a donné, par son bon placement et sa bonne lecture du jeu, beaucoup de stabilité à la défense kabyle. En face, l’équipe husseindéene semblait quelque peu timide et manquait d’inspiration offensive. Ce sont donc les visiteurs qui ont réussi une bonne entame de match, en jouant la carte de l’offensive et en acculant les Sang et Or dans leur camp. Benaldjia a failli d’un coup franc direct excentré du côté gauche à hauteur des 30 mètres tromper Boussouf, qui a détourné la balle en corner. La domination kabyle a permis aux camarades de Boultif d’ouvrir la marque de fort jolie manière. En effet, sur une belle échappée sur le flanc droit de Yettou qui sème son vis-à-vis Khiat pour s’en aller servir impeccablement Benaldjia, qui n’a trouvé aucune peine pour loger le ballon au fond des filets (24’). Le NAHD tente de réagir au moment où la JSK n’a pas su profiter de sa légère domination pour tuer le match. Vint la 34’. Hichem Chérif botte un corner, Gasmi le reprend. La balle ricoche sur le bras d’Abdat. L’arbitre Abid-Charef désigne le point de penalty. Une décision sévère du moment que ce n’est pas la main dans une position naturelle du défenseur kabyle qui s’est déplacée vers le ballon, mais bien l’inverse. Chargé de son exécution, le goleador maison nahdiste, Gasmi, parvient à niveler la marque. Il faut dire que le keeper kabyle, Boultif, était tout proche de l’arrêter. Malheureusement pour lui, il a dévié le cuir dans ses propres filets.



Yettou offre la victoire au Nasria



En seconde mi-temps, la physionomie de la rencontre a changé en faveur des Husseindéens, grâce au coaching judicieux de l’entraîneur Nabil Neghiz. Ce dernier en incorporant tour à tour Harrag (46’) et Chouiter (56’) a réussi à booster son team. Le Nasria prend alors le taureau par les cornes et domine son adversaire du jour. Harrag a été excellent au milieu de terrain en distillant un nombre incalculable de balles avec des passes judicieuses à ses camarades de l’attaque. Les Jaune et Vert semblaient accuser le coup au fur et à mesure que le temps passé. Ils ont trop subi le jeu. La machine nahdiste était bien en branle emmenée par les Harrag, Ardji and Co. Et ce qui devait arriver arriva. Sous le pressing husseindéen, Yettou commet une erreur monumentale en manquant complètement son dégagement à hauteur de la surface de réparation, alors que son gardien de but lui avait crié de lui laisser la balle. Cherfaoui se saisit du ballon et le loge dans la cage kabyle, donnant ainsi la victoire aux siens (73’). La JSK n’est pas parvenue à revenir à la marque. C’est au contraire, l’équipe locale qui avait la possibilité d’aggraver la marque. Précieuse victoire pour le Nasria qui lui permet de souffler et de gagner en confiance. La JSK n’a pas démérité. Néanmoins, elle n’a pas su profiter de sa bonne première période pour mettre à terre un onze nahdiste pas si sûr de lui à ce moment-là de la partie. Bon match en somme qui a tenu en haleine le nombreux public présent, composé des deux galeries, du NAHD et de la JSK, qui ont mis une super ambiance. La rencontre s’est jouée dans un total fair-play. Notant l’expulsion de Ardji côté Nasria après avoir écopé de deux avertissements (26’ et 90’).

Mohamed-Amine Azzouz