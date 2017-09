Situation financière : Arguments chiffrés

Le Plan d’action du gouvernement DEVANT l’APN

Jeudi à l’APN, le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia a défendu le caractère judicieux du Plan d’action du gouvernement, dont le contenu vise à garantir la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement initié par le Président de la République, dans un esprit de souveraineté et d’efficacité dans la prise de décision.

Dans ses réponses aux préoccupations soulevées par les députés, M. Ouyahia a eu à s’exprimer sur de nombreux dossiers, même s’il y a lieu de préciser que le volet lié à la situation financière du pays a eu «la part du lion» de son allocution devant les parlementaires de la chambre basse du Parlement. Le Premier ministre ne manquera pas toutefois d’évoquer d’autres point tout aussi essentiels les uns que les autres, tels ceux en rapport avec le secteur de l’Éducation nationale, du tourisme, de la lutte contre la corruption, objet d’une «guerre sans merci» engagée par le justice, sans oublier le coopération avec la communauté algérienne à l’étranger.

En outre, et pour ce qui est des annonces importantes faites par le Premier ministre, on retient, entre autres, la mise en place d’une instance indépendante chargée du contrôle de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, une fois que celui-ci est adopté par le Parlement, et du processus de financement non conventionnel prévu dans ce programme.

Cette instance sera créée en vertu d’un décret présidentiel, et sera placée, précise M. Ouyahia, sous la tutelle du Président de la République Abdelaziz Bouteflika. «L’instance présentera des rapports trimestriels au Président de la République pour le suivi et l'évaluation de tout ce qui est réalisé», a encore indique le Premier ministre. Autre annonce faite par M. Ouyahia, l’introduction, avant la fin de cette année en cours, de la finance islamique dans le domaine bancaire, d’abord pour deux banques publiques, puis pour quatre autre en 2018. C’est ce qui est prévu dans le projet de la loi des finances pour 2018, fera savoir M. Ouyahia qui indique, à ce propos, que le même projet de loi prévoit également l'introduction de chèques islamiques dans le trésor de l'État.

Dans le même projet de loi des finances pour 2018, il ne sera pas question, informe M. Ouyahia, d’«augmentation de budget de fonctionnement, et ce contrairement au budget d'équipement qui sera revu à la hausse, en en raison de la hausse du coût des projets de développement des communes et des crédits du Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux, outre l'assainissement des dettes envers les entrepreneurs».

Dans la même optique, le Premier ministre a aussi informé de la tenue, dès cette semaine, d’une réunion regroupant des membres du gouvernement, dont les principale ordre du jour est de débattre des dispositions du projet de la loi de finances pour 2018. À propos des appréhensions suscitées par le recours du gouvernement à la planche à billets, qui risque d'entraîner l'inflation de la masse monétaire, le Premier ministre s'est montré rassurant, affirmant que «la masse monétaire dont dispose le pays n'équivaut pas à la valeur des réserves de changes, qui est estimée à 14.700 milliards de dinars».

Le Premier ministre a affirmé que cette étape difficile requiert la contribution de tous les acteurs, sachant que les fonds dont dispose la Banque centrale jusqu'au 14 septembre en cours, ont atteint 360 milliards de dinars, à un moment où le pays a besoin de 200 milliards de dinars en moyenne pour la gestion d'un seul mois.





Financement non conventionnel : les assurances de M. Ouyahia



Lors d’une conférence de presse qu’il a animée à l’issue de l’adoption du Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre avait tenu une fois de plus à défendre le recours au financement non conventionnel qui constitue, a-t-il appuyé, le modèle le mieux adapté « devant permettre à l’Algérie d’éviter une crise financière accablante». « Le temps prouvera si le gouvernement avait eu raison ou pas d'adopter cette mesure», a souligné M. Ouyahia, rassurant. Le Premier ministre a justifié le recours du gouvernement au financement non conventionnel par « les créances que l'Etat doit régler», à l’instar de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) qui a prêté une somme estimée à 500 milliards de dinars à la Caisse nationale des retraites (CNR).

Il a aussi précisé que le gouvernement se dirigera, d'année en année, et jusqu'en 2022, vers la réduction de la valeur de ce financement par la Banque centrale, pour assurer la gestion et réaliser l'équilibre budgétaire. Face aux députés, M. Ouyahia s’est également montré rassurant quant à d’éventuels risques pouvant émaner de l’impression des billets de banque, ce qui induirait une inflation de la masse monétaire.

« La masse monétaire dont dispose le pays n'équivaut pas à la valeur des réserves de change, qui est estimée à 14.500 milliards de dinars». Les réserves de change de l’Algérie se sont établies à 103 milliards de dollars à fin août 2017, a rappelé le Premier ministre, qui prévoit un recul des réserves de change à 102 milliards de dollars en septembre en cours. M. Ouyahia a aussi rassuré l'opinion que les fonds de la fiscalité recouvrée au 14 septembre dernier permettront de verser les salaires des fonctionnaires pour les prochains mois, précisant que l'augmentation de la masse monétaire à la Banque centrale, au mois de septembre en cours, a permis un changement des prévisions.

La vraie valeur de la fiscalité non recouvrée est de 2.500 milliards de dinars, a indiqué en outre le Premier ministre, affirmant qu'un nombre de dossiers étaient au niveau du tribunal administratif et d'autres sont en cours de récupération à travers les démarches du ministère des Finances. Il expliquera, à ce propos, que « les chiffres de la Cour des comptes au cours des dernières années n'ont pas toujours été précis, du fait qu'ils tiennent compte de la valeur des sommes non recouvrées dues aux entreprises publiques dissoutes, la dernière remontant à 1998 avec 1.900 milliards de dinars de fiscalité».

« Cette étape difficile requiert la contribution de tous les acteurs», a encore plaidé M. Ouyahia qui souligne que « les fonds dont dispose la Banque centrale jusqu'au 14 septembre en cours ont atteint 360 milliards de dinars, à un moment où le pays a besoin de 200 milliards de dinars en moyenne pour la gestion d'un seul mois. S'agissant des fonds de l'économie parallèle, le Premier ministre a indiqué que les chiffres présentés par le gouverneur de la Banque centrale montrent que l'Algérie disposait jusqu'à juillet 2017 de 14.500 milliards de dinars dont 2.700 mds de dinars en circulation sur le marché parallèle.



Persévérance et transparence dans la lutte contre la corruption



Sur un autre volet, le Premier ministre a affirmé que la lutte contre la corruption a besoin de persévérance et de plus de transparence. « Le Plan d'action du gouvernement renforcera la transparence dans la lutte contre ce fléau», a-t-il préconisé, rappelant que l’Algérie « était parmi les premiers pays à signer la convention internationale de lutte contre la corruption et elle l'applique quotidiennement au niveau de la Justice». Pour M. Ouyahia, mieux lutter contre la corruption nécessite « la contribution des citoyens en dénonçant les tentatives de corruption, et la loi protège ceux qui dénoncent ces tentatives de corruption». «Le gouvernement est déterminé à hisser les capacités et prérogatives de l'administration locale pour renforcer et consolider cette décentralisation», a par ailleurs soutenu le Premier ministre. La question de la promotion des daïras au rang de wilayas déléguées et des wilayas déléguées au rang de wilayas n’est pas ignorée par le gouvernement, fera comprendre en outre le Premier ministre. «Le gouvernement veut d’abord renforcer celles existantes déjà», explique-t-il. « Quand nous décidons de créer de nouvelles wilayas déléguées ou wilayas, il faut mettre les moyens nécessaires», a-t-il encore soutenu, rappelant que le découpage administratif de 1984 n'a été concrétisé totalement qu'en l'an 2000. D’autre part, M. Ouyahia a réaffirmé la volonté du gouvernement «à remédier aux carences du système de l'éducation nationale, et ce, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement».

«La rentrée scolaire de cette année a enregistré des carences auxquelles il faut remédier», dira-t-il, appelant tout un chacun à semer la «culture de l'espoir et à s'éloigner des idées reniant les réalisations accomplies». Il a par ailleurs affirmé que «l'absence de la “basmala’’ dans un manuel scolaire qui est due à une erreur d'impression, n'est pas une question primordiale, bien qu'elle en soit une pour les politiques». «Je suis convaincu que le premier souci des citoyens et des citoyennes reste la qualité de l'enseignement», a affirmé le Premier ministre en critiquant certaines attaques qui ont été jusqu'à viser la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, dans ses convictions religieuses.

Le gouvernement n'envisage pas de renoncer à la politique de subvention actuelle, particulièrement pour ce qui est des produits de large consommation subventionnés, comme l'huile, le sucre et le lait, a déclaré par ailleurs le Premier ministre. S’exprimant sur les possibilités pouvant permettre un meilleur développement du secteur du tourisme, M. Ouyahia a parlé de l'éventualité d'imposer une nouvelle taxe pour les voyages à l'étranger, écartant toutefois l'application de cette mesure en 2018. Une telle mesure serait de nature à rationnaliser le comportement du consommateur algérien, de manière à promouvoir le tourisme interne. Concernant la prise en charge du rapatriement des corps d'Algériens nécessiteux décédés à l'étranger, M. Ouyahia a rappelé que le précédent parlement avait adopté, dans le cadre de la loi de finances, une clause pour créer un fonds au profit des Algériens nécessiteux décédés à l'étranger, indiquant que ce fonds a contribué au financement du rapatriement de 89 corps depuis janvier dernier

Karim Aoudia