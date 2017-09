FêTE NATIONALE DE MALTE, DE L’ARMENIE, DE BELIZE ET DU MALI

Le président Bouteflika félicite son homologue maltaise…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue maltaise, Marie-Louise Coleiro Preca, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a salué la «qualité des relations d’amitié et de coopération», liant l’Algérie et Malte. «La commémoration de la fête nationale de la République de Malte m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos vives félicitations accompagnées de mes vœux de bonheur et de santé pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple maltais frère», écrit le Chef de l’État dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour saluer la qualité des relations d’amitié et de coopération liant nos deux pays, et réaffirmer ma pleine disposition à œuvrer, avec vous, à leur raffermissement et à leur renforcement, au mieux des intérêts de nos deux peuples», conclut le Président de la République.



… son homologue arménien…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue arménien, Serge Sargsian, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré son «entière disponibilité» à œuvrer pour «élargir et renforcer» les relations de coopération entre l’Algérie et l’Arménie. «La célébration de la fête de l’indépendance de la République d’Arménie m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos vives félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple arménien frère», écrit le Chef de l’État dans son message.

«En cette date marquante de l’histoire de votre pays, je tiens à vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, pour promouvoir, élargir et renforcer nos relations de coopération en vue de les hisser au niveau des attentes de nos deux peuples amis», conclut le Président de la République.



… le Gouverneur général de Belize…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Gouverneur général de Belize, Sir Colville Young, à l’occasion de la célébration du 36e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa «disponibilité» à œuvrer au développement des relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et Belize. «Au moment où votre pays célèbre le 36e anniversaire de son indépendance, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour Votre Excellence, et de progrès et de prospérité pour le peuple ami de Belize», écrit le Chef de l’État dans son message. «Je saisis cette heureuse circonstance pour vous réitérer ma volonté et ma disponibilité à continuer à œuvrer, avec vous, au développement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays», conclut le Président de la République.



… et son homologue malien



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, à l’occasion du 57e anniversaire de la proclamation de la République du Mali, dans lequel il lui a renouvelé «l’intérêt particulier» qu’il accorde à la mise en œuvre effective de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. «Au moment où la République sœur du Mali s’apprête à commémorer, le 22 septembre 2017, le 57e anniversaire de sa proclamation, il m’est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos plus vives félicitations, auxquelles je joins mes meilleurs vœux de paix, de progrès et de prospérité croissante pour nos deux pays, et ceux de santé, de bonheur et de succès pour vous-même», a écrit le Président Bouteflika dans son message. Le Président Bouteflika a saisi cette «heureuse opportunité» pour exprimer sa satisfaction quant à la qualité des relations d’amitié et de solidarité qui lient les deux pays, en réitérant sa «ferme détermination» à œuvrer, avec le président Keita, «à consolider et à approfondir davantage» la coopération bilatérale dans l’intérêt mutuel des deux peuples frères. «Je saisis, également, cette opportunité, pour me féliciter de la convergence de vues de l’Algérie et du Mali sur l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun, et vous assurer de mon engagement à poursuivre notre concertation afin de relever les nombreux défis de l’heure et faire de notre région, dans son ensemble, une zone de prospérité, de paix et de sécurité», a ajouté le Président de la République.

«En vous renouvelant l’intérêt particulier que j’accorde à la mise en œuvre effective de l’Accord de paix et de Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, dans l’intérêt des frères maliens et leur unité, je tiens à vous réaffirmer l’attachement de l’Algérie à ne ménager aucun effort en vue de préserver la stabilité et la cohésion du Mali», conclut le Président Bouteflika. (APS)