Forces Navales : Le Kalaât Beni Hammad achève une mission opérationnelle

Le commandant des Forces navales, le général major Haouli Mohamed Larbi, a inspecté, jeudi à l'Amirauté (Alger), le bâtiment de débarquement et de soutien logistique Kalaât Beni Hammad, après sa participation à l'exécution, du 5 au 21 septembre, de la dixième édition de l'activité de coopération opérationnelle «Raïs Hamidou-2017» dans le bassin occidental de la mer Méditerranéenne, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de l'échange des expériences et du renforcement de la coopération militaire entre nos Forces navales et la marine française, «vise à renforcer la coordination opérationnelle dans le domaine du contrôle et de la sécurité maritimes, à travers l'échange des connaissances, en vue de permettre le développement des capacités d'interopérabilité et de réactivité entre les deux parties, lors des situations de crises (pollution, activités illicites, incidents en mer...)». Cet exercice «s'est déroulé en quatre étapes, avec deux escales au niveau des ports de Toulon et d'Alger, incluant des exercices tactiques au large de la zone s'étendant des côtes algériennes jusqu'aux côtes françaises», souligne le communiqué. (APS)