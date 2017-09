Algérie - Chine : forte impulsion à la coopération agricole

Les domaines qui pourront faire l’objet d’une coopération agricole entre l’Algérie et la Chine sont vastes et diversifiés, et nécessitent une réflexion conjointe, a affirmé, jeudi à Pékin, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

Lors de sa participation à la cérémonie d’ouverture de la 15e édition de Foire commerciale agricole internationale, qui se tient actuellement dans la capitale chinoise, M. Bouazghi a indiqué que l’Algérie et la Chine avaient exprimé leur disponibilité à promouvoir des investissements capable de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, en mettant l’accent sur l’amélioration du climat d’affaires en Algérie, grâce à la révision du texte législatif et réglementaire. Il a, d’autre part, exhorté les opérateurs économiques des deux pays à profiter dans le cadre du partenariat stratégique qui lie l’Algérie à la Chine depuis 2014, et saisir également les opportunités qu’offre l’initiative chinoise «la Ceinture et la Route» lancé par le Président chinois. Abordant l’importance de cet évènement, le ministre a indiqué que cette rencontre permettrait aux opérateurs économiques présents dont les hommes d’affaires algériens qui l’accompagnent dans sa visite en Chine, à mieux connaître le potentiel des opérateurs chinois dans le secteur agricole et ouvrira, par conséquent, la porte à de nombreuses opportunités de partenariat en la matière.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que grâce aux décisions historiques prises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, portant sur la nécessité de concrétiser la sécurité alimentaire, les besoins du peuple algérien en produits agricoles sont désormais presque «satisfaits localement». Le ministre a fait savoir que la Politique du renouveau agricole et le développement du secteur de la pêche entrepris par l’Algérie a enregistré des résultats satisfaisants, avec un taux de croissance moyen annule de 8% et une valeur de production d’environ 30 milliards de dollars, et contribue à 12% du PIB.



Signature de deux accords de coopération agricole



Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, et son homologue chinois, Han Changfu, ont procédé, à Pékin, à la signature de 2 accords de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la santé animale, a indiqué hier un communiqué du ministère. Le premier accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, à prévenir la propagation des ravageurs dans les deux pays, à protéger la production agricole et les ressources végétales, ainsi qu'à promouvoir la diversification du commerce bilatéral. Aux termes de cet accord, les deux parties prennent les mesures nécessaires pour empêcher la transmission d'organismes nuisibles du territoire d'un pays à l'autre par le commerce et le transit des végétaux, produits végétaux et d'autres articles réglementés, selon la même source. Quant au deuxième accord, il s'agit de mettre en place par l'Algérie et la Chine des mécanismes de coopération dans le domaine du contrôle des maladies animales afin de protéger leurs territoires de la propagation des maladies transfrontalières du territoire d'un pays à l'autre, et ce lors des opérations d'import, d'export ou de transit d'animaux, de produits d'origine animale, ainsi que des moyens de transport, de conditionnement, des conteneurs, des outils d'alimentation pouvant être contaminés par les pathogènes. Ces accords ont été signés, à l'issue d'une réunion entre les deux ministres, tenue jeudi au siège du ministère chinois de l'Agriculture, précise le communiqué. Pour rappel, M. Bouazghi effectue, depuis mercredi, une visite de travail en Chine, accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques. (APS)