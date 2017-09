Formation professionnelle : Convention pour 2.500 postes d’emploi

Global Group, représentant officiel des marques Hyundai Trucks et bus, avec sa filiale Global Motors Industries, et Gloviz/Kia ont procédé, mercredi dernier, lors d’une cérémonie présidée par le wali de Batna, à la signature d’une convention d’accompagnement dans le secteur de la formation professionnelle.

Placé sous le signe «Partenariat bénéfique», l’événement s’est appuyé principalement sur la coordination entre la Direction de l’emploi, l’université de Batna et la Direction de la formation professionnelle, d’une part, et Global Group, opérateur industriel, d’autre part, a souligné, dans une déclaration, Aït Ali Yahia, directeur de communication de Global Group qui est en réalité un groupe industriel exerçant dans le domaine de l’industrie automobile, agroalimentaire et l’exportation de l’acier.

Cette convention a pour objectif d’assurer une main-d’œuvre qui répond aux qualifications requises et de satisfaire les besoins en ressources humaines de plusieurs secteurs d’activités de Global Group 2017-2018, à savoir 2.500 emplois provenant de différents organismes tels que les Centres de formation professionnelles et l’université, sous la présidence du wali de Batna.

Cet accord nous permettra d'employer 2.500 demandeurs d’emploi dans diverses disciplines proposées et planifiées par Global Groupe. La priorité sera accordée aux jeunes résidents des municipalités limitrophes du lieu du projet.

À l’occasion de cette signature, Global Group déclare que «cette nouvelle dynamique donnera une impulsion économique à l’État en créant des espaces pour exploiter, sur le terrain, les connaissances acquises et permettre à nos jeunes de s’engager au service de l’économie du pays. C’est ce à quoi nous aspirons afin d’augmenter les capacités productives du Group et entrer dans le marché concurrentiel et technologique à l’échelle mondiale».

Les participants à la cérémonie ont été conviés à effectuer une visite de l’usine Hyundai Trucks & Bus, ainsi qu’à celle d’une ligne de montage de la Kia Picanto Made in bladi dont les livraisons débuteront le mois prochain, et ce en attendant l’entrée en service de l’usine Gloviz/Kia qui permettra d’offrir, à terme, 1.500 postes de travail.

Par ailleurs, Global Motors Industries, filiale du Global Group, s’est déjà lancé dans l'exportation de ses véhicules vers les pays voisins, avec un objectif de vente de 500 véhicules (camions, van et bus) pour l'année 2017.

GMI se fixe comme objectif, également, de proposer ses produits dans cinq pays africains, en 2017. GMI continue sa recherche active de sous-traitants locaux afin d'augmenter le taux d'intégration, ce qui permettra de proposer des véhicules sur le marché international à des prix compétitifs et accessibles.

Mohamed Mendaci