Plan stratégique de formation : viser la qualité

La ministre de l'Éducation nationale a annoncé, en cette fin de semaine, «le lancement du plan stratégique de formation visant à promouvoir le secteur de l'éducation en vue d'atteindre une école de qualité». L’annonce a été faite, lors d'une visite d'inspection effectuée par Mme Nouria Benghebrit aux ateliers de formation d'inspecteurs organisés au lycée Hassiba-Ben-Bouali. Lors d’une allocution présentée à cette occasion, la ministre, qui a assisté aux travaux des ateliers, a mis l’accent sur toute l'importance de la formation des travailleurs du secteur de l'Éducation, notamment celle des inspecteurs, des enseignants et du personnel administratif, tout en notant que les ateliers de formation vont se poursuivre «sans modification des heures de cours».

Pour sa part, le ministère a indiqué, via un communiqué, que le premier atelier a été consacré à l'explication des nouveaux manuels de langue arabe et d'éducation islamique des deuxième et troisième années moyennes, et la méthode à suivre pour leur enseignement.

À cet effet, la ministre a appelé à «définir un système d'apprentissage à même d'assurer à l'enseignant plus d'autonomie dans la pratique pédagogique», rappelant que le plan annuel général se basait sur trois étapes, à savoir «la définition d'un système d'apprentissage, l'évaluation pédagogique et le contrôle continu». Le même document précise que le deuxième atelier a été consacré, quant à lui, à l'explication du nouveau manuel d'histoire de la troisième année moyenne, «à travers l'explication du contenu du manuel et de son guide». La ministre a insisté sur l'importance de l'histoire et du développement des méthodes de son enseignement, en se basant sur la compréhension et l'analyse, et non sur la récitation des cours, outre la nécessité «de recourir aux supports pédagogiques pour enseigner cette matière». Mme Benghebrit citera, notamment les nouveautés introduites dans la matière d'éducation civique, dont l'organisation d'une simulation d'une opération de vote pour l'élection des chefs de classe des cycles moyen et secondaire, «en vue de développer le sens civique et démocratique chez les élèves». Il convient de rappeler, dans ce contexte, que plus de 10.000 enseignants admis au concours de juin dernier sont concernés par la formation pédagogique préparatoire qui s’est effectuée au niveau national. D'une durée de 200 heures réparties sur l'année et durant les vacances, cette formation pédagogique préparatoire cible, en fait, l’ensemble des groupes pédagogiques, ainsi que tous les postes au niveau national. Depuis l’année 2015, la formation était destinée beaucoup plus aux inspecteurs, à cause de leur nombre restreint. Cela dit, à partir de cette année scolaire, la généralisation de tout le processus de formation est opérationnelle, et ce à travers, notamment, la formation sur site, mais également à partir d’une plateforme virtuelle. «Nous l’avons déjà fait avec les chefs d’établissement qui sont tous inscrits sur une plateforme spécifique, et des sessions de formation évaluables sont programmées», avait souligné Mme Benghebrit, en juin dernier au Forum d’El Moudjahid, réitérant, par la même occasion, que «la formation est un élément fondamental».Il faut dire que le ministère de l’Éducation nationale a décidé de changer ses méthodes de formation des enseignants «en recourant à des procédés modernes, notamment des vidéos réalisées en classe et des ressources pédagogiques disponibles sur internet», comme mis en relief d’ailleurs dernièrement par l’inspecteur général du ministère de l’Éducation nationale, M. Mseguem Medjani.

Soraya Guemmouri