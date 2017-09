développement de champs pétroliers en Algérie : Lukoil intéressée

La compagnie de pétrole russe Lukoil est intéressée par les projets de développement de champs pétroliers en Algérie, et envisage de prendre part aux appels d’offres qui seront lancés dans ce sens, a indiqué à Alger le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, cité par l’agence TASS. «Lukoil a exprimé son désir de participer aux appels d’offres pour le développement des champs de pétrole en Algérie. Son intérêt est porté aussi bien pour les projets onshore que pour ceux de l’offshore», a déclaré M. Novak, à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, en marge des travaux de la 8e session de la commission mixte algéro-russe. «L’Algérie est un important producteur de gaz naturel et l’un des trois principaux producteurs de pétrole sur le continent africain. Les réserves prouvées de gaz naturel en Algérie s’élèvent à 4,5 billions de mètres cubes, et les réserves de pétrole équivalent à 1,5 milliard de tonnes», écrit l’agence TASS. Mercredi, en marge de sa rencontre à Alger avec M. Novak, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, avait appelé les entreprises énergétiques russes à participer aux appels d’offres qui seront organisés pour l’exploitation et l’exploration du pétrole en Algérie.

De son côté, M. Novak à fait part de l’intérêt de «beaucoup d’entreprises russes dans le secteur de l’énergie à investir en Algérie», appelant toutefois, les entreprises algériennes à «être plus actives sur le marché russe».

Le ministre russe a considéré que le secteur de l’énergie est un «volet prioritaire» pour l’Algérie et la Russie qui sont deux pays «clés» dans le marché international. «C’est pourquoi nous développons notre coopération dans un esprit gagnant-gagnant», a ajouté M. Novak soulignant que le secteur énergétique était «plein d’opportunités de coopération».