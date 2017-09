Opep - non-Opep : Conformité totale à l’accord

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ont réduit leur production au-delà de leurs engagements en août dernier, atteignant un taux de conformité de 116%, selon le communiqué final de la 5e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord des pays de l’Opep et non-Opep (JMMC), tenue vendredi à Vienne.

«L’opep et les pays participants (à l’accord) non membres de l’organisation ont enregistré le plus haut niveau de respect de leurs ajustements volontaires de la production, atteignant un taux de 116%», a indiqué le JMMC qui regroupe l’Algérie, le Koweït, le Venezuela, la Russie et Oman.

Ce taux «souligne à nouveau l’engagement résolu des pays producteurs participants à coopérer au rééquilibrage du marché», selon le comité qui s’est déclarée «satisfait des résultats globaux et des progrès constants réalisés en vue d’une conformité totale». Lors de cette réunion consacrée à l’évaluation du marché pétrolier international et de la mise en œuvre de l’accord de réduction de la production décidé en décembre 2016, le JMMC a encouragé les pays participants à «poursuivre sur la voie d’une meilleure conformité, au bénéfice des producteurs et des consommateurs». Toutefois, le comité a noté que même si certains pays ont constamment dépassé leurs engagements de production, d’autres doivent ramener leur niveau de respect à 100%. Dans ce sens, le JMMC «souligne l’importance cruciale que tous les pays producteurs participants atteignent ou dépassent le taux de conformité de 100%».

Concernant une éventuelle reconduction de l’accord Opep-non Opep au-delà de mars 2018, le communiqué du JMMC n’a pas évoqué explicitement cette possibilité, mais il n’a pas manqué de mentionner que «toutes les options sont laissées ouvertes pour s’assurer que tous les efforts sont faits pour rééquilibrer le marché au bénéfice de tous». Le comité a affiché, par ailleurs, son optimisme quant à la reprise de la demande mondiale de brut rappelant que les données récentes avaient confirmé que la croissance mondiale de la demande est actuellement meilleure que prévu et qu’elle devrait être «robuste» en 2018. «Le JMMC a pris note de l’évolution récente du marché et a exprimé sa confiance que le marché du pétrole avance dans la bonne direction vers les objectifs de la déclaration de coopération (Opep-non Opep)», est-il noté dans le communiqué. Le président de l’Opep et ministre saoudien de l’Energie, Khalid al-Falih, a participé à cette réunion par téléphone et a réitéré l’engagement de son pays pour la réussite de l’accord Opep-non Opep. Il a, cependant, réaffirmé la nécessité d’un travail supplémentaire à entreprendre par les pays participants pour parvenir à une pleine conformité.

Le comité a également «accueilli favorablement» l’engagement positif de l’Iraq, de la Libye et du Nigéria à collaborer pour la réussite des objectifs de l’accord. Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep de novembre 2016 et de la Déclaration de coopération faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep tenue en décembre 2016. Lors de la réunion de décembre, onze (11) producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 13 pays membres de l’Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour. Le JMMC est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise en oeuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays Opep et non Opep. La prochaine réunion du JMMC se tiendra à Vienne le 29 novembre prochain.



Moscou favorable à la poursuite de l’entente



Le ministre russe de l’Energie Alexandre Novak s’est dit favorable à la poursuite d’une action «concertée» avec l’Opep sur le pétrole, vendredi. «Nous devons élaborer une stratégie pour l’avenir que nous devrons pleinement respecter à partir d’avril 2018», a-t-il ajouté.

Le ministre russe s’est félicité de la remontée des cours observée depuis neuf mois. «Les fondamentaux se stabilisent», a-t-il noté, évoquant la chute des stocks dans les pays développés de l’OCDE et les perspectives de hausse «considérable» de la demande au deuxième semestre. Les chiffres «confirment au delà de tout doute raisonnable» que «le rééquilibrage du marché est engagé», a lui aussi jugé Mohammed Sanusi Barkindo, le secrétaire général de l’Opep. «Nous avons tout lieu de nous réjouir des progrès constants que nous avons obtenus dans nos efforts communs pour surmonter le cycle actuel du marché pétrolier, qui est peut-être le pire de tous les cycles que nous ayons connus ces derniers temps», a souligné le diplomate nigérian. Le ministre koweïtien du Pétrole, Issam Almarzooq, qui préside le comité formé par l’Opep et ses partenaires, a également relevé que «le marché est aujourd’hui manifestement bien en voie de rééquilibrage».

«Ce n’est pas le moment de lever le pied, nous avons encore du travail à faire pour ramener les stocks à leur niveau moyen des cinq dernières années et contribuer à rendre une stabilité durable au marché», a-t-il ajouté. Un éventuel accord formel sur la prolongation de l’accord, et sur la nature de cette prolongation, n’est pas attendu avant le réunion semestrielle de l’Opep prévue en novembre à Vienne. (APS)