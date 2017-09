L’Algérie, la Tunisie et l’égypte, à propos de la crise libyenne : Rejet de la multiplication des initiatives

Les ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et ses homologues d'Égypte, Sameh Choukry, et de Tunisie, Khemaies Jhinaoui, ont eu, jeudi à New York, une réunion de concertation dans le cadre de la tripartie sur la Libye, en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Cette réunion a offert l'occasion aux trois ministres de passer en revue les derniers développements de la situation en Libye, notamment à la lumière de la réunion de Haut niveau sur la Libye, tenue mercredi et à laquelle ils ont pris part. «Tout en exprimant leur rejet de la multiplication des initiatives concernant la Libye», les ministres ont réaffirmé «leur soutien aux efforts des Nations unies et au représentant spécial Ghassane Salame». Ils ont réitéré également «leur engagement à poursuivre la concertation et la coordination en vue d’accompagner les Libyens dans leur quête d'une solution définitive qui préserve la souveraineté et l'intégrité de ce pays frère et voisin».



La Russie plaide pour le respect du principe de souveraineté des pays



Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a plaidé jeudi dernier devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour le respect du principe de «souveraineté» des pays dans les affaires internationales, selon un communiqué de l'ONU.

M. Lavrov a accusé l'OTAN de refuser d'appliquer en pratique les principes d'équité qui cimentent la communauté internationale, en faisant, selon lui, passer ses propres intérêts devant ceux des autres. Selon le ministre russe, l'Occident croit que tous ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui. Il a regretté que l'Occident mette en application cette pratique dans les affaires internationales. Le règlement solide des différends n'est possible que par le dialogue entre parties, a continué M. Lavrov, pour qui l'adoption de mesures unilatérales par l'Occident est contre-productive.

M. Lavrov a notamment dénoncé les restrictions extraterritoriales imposées par les Etats-Unis contre l'Iran ainsi que le blocus américain contre Cuba, dont la levée est demandée par la presque totalité des Etats membres de l'Assemblée générale depuis des décennies.



M. Messahel s’entretient

avec M. Ghassane Salame



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s’est entretenu jeudi avec M. Ghassane Salame, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye (MANUL), en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU. MM. Messahel et Salame ont passé en revue les derniers développements qu’a connus la situation en Libye, notamment à la lumière de la réunion de Haut niveau sur la Libye, tenue jeudi en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU, et au cours de laquelle une nouvelle feuille de route pour le règlement de la crise en Libye a été présentée. A cet égard, M. Salame a renouvelé ses remerciements à l’Algérie pour son soutien à sa feuille de route et au processus onusien de manière générale. Pour sa part, M. Messahel a réitéré l’engagement de l’Algérie à poursuivre ses efforts pour accompagner les frères libyens sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale, afin qu’ils puissent surmonter leurs divergences et s’engager résolument dans le parachèvement du processus de règlement de la crise libyenne. (APS)

50e anniversaire de la Charte d’Alger

Groupe des 77 et Agenda 2030 pour le développement

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris part, hier à New York, à la 41e réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 77 + Chine, consacrée à la célébration du 50e anniversaire de la Charte d’Alger, et placée sous le thème «Rôle du Groupe des 77 dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement».

Dans son intervention, lors de cette réunion, tenue en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Messahel s’est d’abord félicité du choix du thème de la réunion puis rappelé la rencontre ministérielle du Groupe, tenue il y a cinquante années à Alger, le 10 octobre 1967, sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères. «Dès le début des travaux, le Président Bouteflika donna une orientation précise au débat», a souligné le chef de la diplomatie algérienne, soutenant que la réunion «doit aboutir à une charte des droits économiques des pays du tiers monde». Il a ajouté que cette Charte «a pu, au fil des années, ériger le G77 en précurseur d’un nouvel ordre économique international juste et équitable, porteur d’un multilatéralisme novateur et renouvelé, et permis d’édifier des projets avant-gardistes pour le développement et le bien-être de tous, dont la finalité est de servir d’appui aux efforts des pays en développement pour leur quête d’une émancipation et d’une intégration dans l’économie mondiale». Abordant les objectifs et le rôle joué par le G77, il a indiqué que ce Groupe, qui constitue un «mécanisme stratégique de solidarité et de renforcement de l’autonomie collective des pays du Sud, a pu s’imposer, non seulement comme une composante importante de la coopération Sud-Sud, mais aussi comme le porte-étendard des aspirations et revendications de nos populations dans les négociations sur les grandes questions économiques internationales». Tout en relevant la «pertinence» de la Charte d’Alger qui représente la «première plateforme globale d’action» de notre groupe, M. Messahel a considéré que «les principes fondateurs du G77 et les objectifs qu’il s’était fixés dès sa création demeurent, plus que jamais, d’actualité malgré les mutations profondes intervenues sur la scène internationale». Evoquant ces mutations, il a relevé que ce cinquantième anniversaire intervient dans un contexte politique et économique international «difficile», à l’origine de «l’exacerbation des inégalités créées par une mondialisation pas souvent heureuse». Concernant l’Agenda 2063, le ministre a estimé que ses 17 objectifs, ainsi que le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, constituent «un espoir renouvelé pour la résorption des inégalités entre le Nord et le Sud, l’éradication de la pauvreté et pour le développement durable inclusif». (APS)





Algérie - UE

Mise à jour de l’agenda bilatéral

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s’est entretenu jeudi dernier avec Mme Federica Mogherini, Haut-représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de Sécurité, en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU. L’entretien a porté sur la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne dans différents domaines, ainsi que les voies et moyens de son renforcement. L’entretien a, également, porté sur la préparation des principales échéances inscrites à l’agenda bilatéral. M. Messahel a, également, évoqué avec son interlocutrice plusieurs questions d’intérêt commun dont notamment la situation en Libye et au Mali, et ce à la lumière des réunions de haut niveau sur les deux questions, organisées en marge des travaux de la présente session de l’Assemblée générale de l’ONU, ainsi que la situation dans le Sahel de manière générale.

Dans le même sillage, ils ont abordé les questions liées à la migration, à la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé. M. Messahel et Mme Mogherini ont convenu de poursuivre la concertation et la consultation entre l’Algérie et l’Union européenne sur les principales questions qui les préoccupent.



Algérie - Maurice

élargir les échanges



l M. Messahel reçu par le Premier ministre



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu jeudi dernier par le Premier ministre de la République de Maurice, Pravind Kumar Jugnauth, à New York. Lors de son entretien avec M. Messahel, le Premier ministre mauricien a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations qui lient son pays à l’Algérie dans différents domaines. MM. Messahel et Jugnauth ont exprimé leur disponibilité en vue de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et de l’élargir à de nouveaux domaines porteurs tels que l’agriculture et le tourisme.

entretiens avec

les homologues sud-africaine…

M. Messahel s’est entretenu jeudi dernier avec son homologue sud-africaine MaiteNkoana-Mashabane. Les deux ministres se sont, à cet égard, félicités de la qualité exceptionnelle de ces relations et ont exprimé leur pleine disponibilité à les renforcer davantage et à les élargir à de nouveaux domaines porteurs et bénéfiques pour les deux pays. Outres les questions inscrites à l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale, M. Messahel et Mme Mashabane ont abordé de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun.



… estonien…

M. Messahel s’est entretenu aussi avec son homologue estonien M. Sven Mikser. Les deux ministres ont examiné l’état de la coopération bilatérale ainsi que les opportunités qui s’offrent pour les deux parties en vue de leur renforcement et leur diversification. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts en vue de rehausser le niveau de la coopération entre les deux pays dans différents domaines. M. Messahel et son homologue estonien ont abordé de nombreuses questions inscrites à l’agenda de la présente session de l’Assemblée générale. Le ministre estonien a saisi cette occasion pour exposer le programme de son pays pour sa candidature au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021.



… Russe…

également, notre ministre s’est entretenu avec son homologue russe, M. Serguei Lavrov. L’entretien a porté notamment sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux ministres ont, à cet égard, abordé les préparatifs de la prochaine visite en Algérie du Premier ministre russe, Dmitri Medvedev. Une visite qui contribuera au renforcement des relations entre les deux pays et imprimera une nouvelle dynamique à la coopération algéro-russe.



… irakien…

M. Messahel s’est, également, entretenu jeudi dernier à New York avec son homologue irakien, Ibrahim Al-Jaafari. L'entretien a porté sur les relations bilatérales ainsi que sur les voies et moyens à même de permettre le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux ministres ont, également, abordé la situation dans le monde arabe notamment la situation en Irak, en Syrie et au Yémen ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils ont, aussi, abordé les questions liées à la réforme de la Ligue arabe.



…. Biélorusse…

Enfin, hier à New York, M. Abdelkader Messahel, s’est entretenu, , avec son homologue biélorusse, Vladimir Makei. L’entretien a porté notamment sur "les relations bilatérales et les voies et moyens de leur diversification et leur renforcement. Les deux ministres ont convenu à, cet égard, d’établir des "contacts directs entre les communautés d’affaires des deux pays pour identifier les opportunités d’investissement et de partenariat" M. Messahel a exposé les domaines les plus porteurs pour la coopération algéro-biélorusse, tandis que son homologue biélorusse a présenté les opportunités qu’offre son pays en matière d’investissement et d’échange commerciaux.



… Et jordanien

M. Messahel s’est entretenu, hier à New York avec son homologue jordanien, Ayman Safadi. Les deux ministres ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale, notamment à la lumière des résultats de la visite effectuée par M. Messahel, en août dernier à Amman. Ils ont, à cet égard, convenu de poursuivre leurs efforts et de mettre à profit les prochaines échéances bilatérales, notamment la Commission mixte algéro-jordanienne, afin de mettre en œuvre les actions de coopération arrêtées en commun. (APS)