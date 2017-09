72e session de l’AG de l’ONU : démarches algériennes pour un monde apaisé

M. Messahel a coprésidé, mercredi à New York, avec son homologue malien Abdoulaye Diop et le SG de l’ONU Antonio Guterres, la réunion ministérielle sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a coprésidé, mercredi, à New York, conjointement avec son homologue malien Abdoulaye Diop et le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, la réunion ministérielle sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, a indiqué jeudi son département ministériel dans un communiqué. Organisée en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée Générale de l’ONU, cette réunion, qui a vu la participation du président malien, Ibrahim Boubakar Keita, «a offert aux participants l’opportunité pour procéder à une évaluation d’étape du Processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger», précise la même source. Dans son intervention, M. Messahel a indiqué que la situation au Mali a été marquée par «des développements positifs qu’il faudrait réconforter par davantage d’actions tournées vers la mise en œuvre effective de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali», issu du Processus d’Alger. Il a, à cet égard, rappelé la tenue de la Conférence de l’entente nationale et l’adoption subséquente de la Charte sur la paix et la réconciliation, le lancement du processus de révision constitutionnelle ainsi que l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations-Unies d’une résolution relative à la mise en place d’un régime de sanctions. Le ministre a également rappelé la signature de l'accord établissant la trêve entre la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et la Plate-forme et la finalisation, en cours, des discussions entre les parties maliennes signataires de l’Accord au sujet du retour de l’Etat malien et de ses symboles à Kidal, de même que de l’opérationnalisation du Mécanisme opérationnel de Coordination (MOC) de Kidal et la désignation d’un observateur Indépendant. Abordant les réformes politiques et institutionnelles, M. Messahel a indiqué que d’ «importantes étapes ont déjà été franchies» avec, notamment, l’opérationnalisation des régions de Taoudénit et Ménaka dont les gouverneurs ont été nommés et installés, l’installation des Autorités intérimaires et le processus en cours pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la décentralisation, à l’administration des territoires et aux élections ainsi que pour la révision constitutionnelle.



Des avancées notables



«Ce qui est réconfortant et mérite d’être souligné, à cet égard, c’est que toutes ces opérations déterminantes sont réalisées dans un esprit de dialogue et d’entente entre les parties signataires de l’Accord», a précisé le ministre.

Tout en énumérant un certain nombre d’autres avancées, notamment dans le domaine de la réconciliation, dans le domaine humanitaire ainsi que celui de la défense et de la sécurité, M. Messahel a indiqué que d’ «importants défis restent à relever dans la mise en œuvre de l’Accord». A ce titre, il a insisté sur «la nécessité» d’accélérer le processus d’opérationnalisation des bataillons du Mécanisme opérationnel conjoint et le déploiement des patrouilles mixtes dans toutes les régions du Nord, tout comme l’installation rapide et le fonctionnement normal des Autorités intérimaires pour le retour des services sociaux de base au profit des populations. Enfin, M. Messahel a assuré que l’Algérie «poursuivra ses efforts pour la construction de la paix, la stabilisation et le développement économique au Mali, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui suit, avec la plus grande attention, l’évolution de la situation au Mali et, d’une manière plus générale, dans toute la zone du Sahel».



M. Messahel s’entretient avec Annadif : conforter l’accord de paix



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu jeudi à New York avec Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

L’entretien a porté sur les derniers développements de la situation au Mali ainsi que sur les voies et moyens à même de conforter la dynamique de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. M. Annadif a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération qu’il entretient avec l’Algérie dans le cadre de la coordination des activités de la MINUSMA. Il a, également, exprimé ses remerciements pour le soutien actif de l’Algérie dans le cadre de l’accomplissement du mandat de la MINUSMA. (APS)

Sommet du Forum des Pays exportateurs de Gaz

Coopération énergétique algéro-bolivienne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu jeudi dernier avec M. Luiz Alberto Sanchez, ministre du Gaz de Bolivie, en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU. L’entretien a porté notamment sur le prochain Sommet du Forum des Pays exportateurs du Gaz qui se tiendra en Bolivie en Novembre prochain. Dans le même temps, M. Messahel et M. Sanchez ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération énergétique entre les deux pays qui recèlent d’importantes potentialités et qui ouvrent de nombreuses opportunités de coopération. (APS)



Crise syrienne

Penser à l’après-conflit



M. Abdelkader Messahel, a pris part, jeudi à New York, à la réunion de Haut niveau sur la crise syrienne, en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale de l'ONU. Organisée par l'Union européenne, cette réunion a été l'occasion pour les participants de passer en revue les derniers développements qu'a connus cette crise ainsi que les prochaines étapes du processus de règlement.

A l'ouverture de cette réunion, M. Staffan De Mistura a fait une communication sur l’évolution des pourparlers syriens aussi bien à Astana qu'à Genève. (APS)

Messahel s’entretient avec

ses homologues français...

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu mercredi, à New York, avec son homologue français, Jean Yves Le Drian. Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre de «la consultation régulière» entre les deux pays conformément aux instructions des deux chefs d’Etat, Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron, «a porté sur la préparation des prochaines échéances de la coopération bilatérale programmées pour le dernier trimestre de l’année en cours». Les deux ministres ont également procédé à un échange sur la situation au Mali et en Libye «à la lumière des deux réunions de Haut niveau tenues mercredi, à New York sur ces questions».



… Ougandais...

M. Messahel s’est entretenu, mercredi, à New York, avec son homologue ougandais, Sam Kutesa. Cette rencontre «a offert l’occasion aux deux ministres de passer en revue l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement et leur diversification, notamment dans le domaine économique». Ils ont, à cet égard, convenu de réunir la commission mixte algéro-ougandaise au cours du premier trimestre 2018, «conformément aux décisions des chefs d’Etat des deux pays», à l’occasion de la visite du Président Yoweri Kaguta Museveni en Algérie en octobre 2015, sur invitation du Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le ministre a également abordé avec M. Kutesa «les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les principales questions africaines à l’ordre du jour de l’Union africaine».



… croate...

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s’est entretenu jeudi à New York avec son homologue croate Marija Pejcinovic Buric, en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale des Nations unies. MM. Messahel et Buric ont procédé à cette occasion à une évaluation de la coopération bilatérale en explorant les voies et moyens de leur renforcement, et ont évoqué les relations entre l'Algérie et la Croatie ainsi que leur diversification, notamment à l’occasion des prochaines échéances bilatérales. Les deux ministres ont également abordé les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun, tout comme les principaux axes de l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale de l’ONU. Le ministre croate a exprimé le souhait de se rendre en Algérie pour une visite officielle.



… portugais...

De même qu’il s’est entretenu avec son homologue portugais M. Augusto Santos Silva. Les deux ministres ont procédé lors de l'entretien à une évaluation de la coopération bilatérale dans les différents domaines et ont convenu, à cet égard, d’adopter une démarche basée sur l’identification de projets communs concrets et bénéfiques pour les deux parties. Concernant la coopération bilatérale, M. Messahel et son homologue portugais se sont félicités des résultats de la dernière session de la commission de coopération économique algéro-portugaise, tenue en mars dernier à Lisbonne, tout en mettant un accent particulier sur la mise en œuvre effective des décisions de cette réunion.



... ET Vénézuélien

Le ministre des Affaires étrangères, s’est également entretenu jeudi avec son homologue vénézuélien Jorge Arreaza. M. Messahel et son homologue vénézuélien ont évoqué lors de leur entretien les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et ont convenu notamment de poursuivre leurs efforts afin de concrétiser les actions de coopération arrêtées en commun. Les deux ministres ont, également, procédé à un échange sur les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun, inscrites à l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale de l’ONU et ont convenu de poursuivre la consultation entre les deux pays.