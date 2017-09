Commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme : le Calendrier des travaux arrêté

La Commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme, présidée par Lakhdar Nadri, a tenu jeudi une réunion pour arrêter le calendrier de ses travaux durant les jours à venir, a indiqué un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Les membres de la commission ont convenu de programmer des rencontres avec les ministres des secteurs concernés pour leur soulever des préoccupations et présenter des propositions, ajoute la même source.

Les membres ont convenu de programmer, par ailleurs, des visites de terrain à travers tout le territoire national aux sites archéologiques et réserves naturelles, tout en organisant des rencontres intellectuelles, parallèlement à l’examen des voies et moyens d’élargissement des activités culturelles au sein des écoles conformément au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une importance majeure au rôle de la culture dans le développement, précise le communiqué. (APS)