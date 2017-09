éclairage : Progrès et attentes

Pour une Algérie forte inscrite dans la sphère des pays évolués, la poursuite du développement des infrastructures de base contribuera très certainement à la mise en place d’une croissance économique forte. Le développement des infrastructures de base permettra à notre pays de trouver des faciliter dans les échanges et l’investissement étranger direct mais aussi la capacité d’encourager les flux de commerce et d’investissement intra régionaux. Ce point névralgique figurant au Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République est donc pris très au sérieux par l’exécutif d’Ahmed Ouyahia pour améliorer et développer les infrastructures en question. De ce fait, l’effort du Gouvernement sera orienté vers l’amélioration du système de transport de passagers et de marchandises, pour assurer une augmentation de sa fréquentation et une rentabilisation des investissements consentis. Le gouvernement prévoit ainsi, la consolidation des conditions de circulation routière avec l’engagement d’une détermination accrue dans la lutte contre le phénomène de l’insécurité routière, l’amélioration de la qualité du service de transport public routier, augmenter l’efficacité du système le transport ferroviaire. En matière de transport maritime, le Gouvernement engagera une série de mesures d’ordre législatif, règlementaire et technique pour en accroitre l’efficacité alors que pour le secteur aérien il est prévu renforcera les capacités des compagnies nationales, toutefois la réglementation régissant le transport aérien sera révisée et mise au niveau des standards internationaux. En second lieu le gouvernement veillera, notamment dans le domaine des infrastructures du transport à la réalisation, l’amélioration et l’aménagement du réseau routier, l’achèvement de la construction des nouvelles aérogares d’Alger et d’Oran et l’entretien des infrastructures existantes ainsi que le lancement de la réalisation du nouveau port centre dans la région de Cherchell et la construction des liaisons autoroutière et ferroviaire pour le connecter avec le réseau d’infrastructures de transport du pays. Le plan d’action prendra en compte l’achèvement des réalisations de voies ferrées en cours et l’entretien. Au registre de la mobilisation et de la distribution des ressources en eau le gouvernement s’attèlera à la poursuite de la réalisation des infrastructures de mobilisation de l’eau, dont la capacité évoluera de 8 à 9 milliards de mètres cubes et la poursuite de la réalisation des infrastructures de transfert d’eau des grands barrages vers des régions exposées au stress hydrique. Inscrit en sa feuille de route, le gouvernement se chargera de la réalisation et l’entretien des réseaux d’alimentation de la population en eau potable. Les réseaux d’assainissement et l’irrigation agricole, deux points qui seront pris en charge par le Gouvernement qui veillera à la sécurité de la population et de l’agriculture en disponibilité d’eau à moyen et long termes, d’autant plus que notre pays situé en zone semi-aride pourrait connaître à l’avenir, des contraintes accrues en matière hydrique. Il faut savoir également que l’exécutif rassure les citoyens que le ralentissement du lancement de nouveaux projets d’infrastructures de base qu’impose conjoncturellement, la crise financière, ne sera donc pas préoccupant pour le développement national, d’autant que le portefeuille des chantiers à parachever est très important.

Mohamed Mendaci