12e anniversaire de l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation : une immense portée civilisationnelle

Les participants à la célébration du 12e anniversaire de l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ont souligné, jeudi dernier à Tizi Ouzou, le rôle de cette loi dans la préservation des institutions de l’État algérien et de l’unité nationale.

Lors de cette rencontre, organisée à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, par l’association des enfants de moudjahidine, le chercheur en histoire et enseignant à l’université de Tizi-Ouzou, Fraous Ali, a rappelé que lors de la décennie noire qu’a traversée l’Algérie durant les années 1990, les institutions de l’Etat étaient réellement menacées par le terrorisme.

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a permis de préserver l’intégrité territoriale de l’Algérie, de recouvrer la paix et la stabilité et d’entamer la reconstruction du pays, a soutenu M. Fraous, qui a rappelé que la décennie noire a fait 200.000 victimes et a causé d’énormes dégât dans plusieurs secteurs dont celui de l’Education qui a été ciblé par 900 attentats et économique national touché par 706 autres attentats perpétrés contre des unités de production. Les mesures engagées par l’Etat pour le recouvrement de la paix, dont l’Ordonnance du 25 février 1995 portant mesures de clémence et la Loi sur la Concorde civile adoptée par le peuple le 16 septembre 1999 et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale plébiscitée par 97,36% de Oui au référendum du 29 septembre 2005, ont «empêché l’intervention étrangère en Algérie et ses conséquences de destruction et d’anarchie», a-t-il insisté. «Aujourd’hui, le processus de réconciliation nationale algérien sert d’exemple et de source d’inspiration à de nombreux Etats qui veulent trouver des solutions internes et éviter l’intervention étrangère dans leurs pays», a-t-il observé Ce chercheur et les autres intervenants dont M. Hadjemi Achour, membre de l’Association des enfants des moudjahidine et l’ancien coordinateur de wilaya des gardes communaux, Chabouni Mohamed, ont souligné que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est un projet à long terme, qui a permis de couper définitivement avec la démarche radicale dans le règlement des conflits en faveur d’une solution sereine. Un vibrant hommage a été rendu lors de cette rencontre au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont la «sagesse a permis de mettre un terme à la décennie noire et a replacer l’Algérie sur la voie de la stabilité, de la reconstruction, du développement, dans un cadre de cohésion sociale renforcée et aux différents corps de sécurité qui ont préservé l’Algérie et continuent à veiller sur son unité, sa stabilité nationale et son intégrité territoriale», selon les intervenants.



Rétablissement de la cohésion sociale



L’importance de la réconciliation nationale et de la concorde civile dans le rétablissement de la paix et la cohésion sociale du peuple algérien a été mise en exergue, jeudi à Ghardaïa, lors d’une rencontre nationale organisée à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Paix. Les intervenants ont souligné le choix de la réconciliation nationale comme méthode «civilisée» adoptée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour «le rétablissement de la paix et la quiétude entre les fils de l’Algérie, afin de réaliser une dynamique économique et un développement social durable». Les participants à cette rencontre nationale portant sur la thématique de la Réconciliation nationale et de la concorde civile ont rappelé que la réconciliation nationale est un choix civilisationnel cautionné par le peuple algérien pour mettre fin à la décennie noire, avant d’exprimer leur rejet de la «Fitna» et de la «division» entre le peuple.

Les participants à cette rencontre, organisée à l’initiative de la coordination nationale des associations de soutien au programme du Président de la République, en collaboration avec les acteurs de la société civile de la wilaya de Ghardaïa, ont exhorté les habitants de la ville à «préserver la paix et la cohésion sociale, et à s’atteler au développement de la région». Selon les organisateurs, cette rencontre, qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la Paix ayant pour thème «Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous», a été organisée à Ghardaïa pour consolider et favoriser l’entente, la cohabitation sociale et le respect entre les citoyens algériens en général, et ceux de la région de Ghardaïa en particulier. L’organisation de cette manifestation s’insère également dans le cadre de la double commémoration du référendum organisé en septembre 1999 sur la loi portant «Concorde civile» et de celui organisé en septembre 2005 portant «Charte pour la paix et la réconciliation nationale», ont-ils ajouté.

La rencontre, qui a regroupé des membres de la société civile et différents acteurs influents dans la société Ghardaouie, avec la présence de diplomates et de femmes de diplomates étrangers accrédités à Alger, vise principalement à ancrer la culture de la paix, du dialogue et du respect entre les habitants, dans le sillage de la consécration de la citoyenneté.

Elle s’est déroulée dans une ambiance marquée par la présentation d’interventions sur la politique de la réconciliation nationale et de la concorde civile, ainsi que sur le programme de développement du Président de la République. (APS)