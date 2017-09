USMA – Ferroviario de Beira : Se rapprocher du rêve

Une importante rencontre attend aujourd’hui en diurne, le représentant algérien en Ligue des Champions Africaine, l’USM Alger, face à son homologue mozambicain Ferroviario de Beira, pour le compte de la manche retour des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Réalisant un précieux match nul au match aller joué sur les terres mozambicaines (1-1), les Usmistes ne comptent surtout pas s’arrêter en si bon chemin dans cette Ligue des Champions tant convoitée par le club et ses milliers de supporters. L’USMA veut accrocher une étoile africaine à son maillot et rentrer dans l’histoire du football continentale, en arrachant son premier titre africain. C’est l’objectif majeur tracé par la direction du club, de l’entraîneur belge, Paul Put et ses joueurs. Étant dans les meilleures conditions de préparation avec un riche effectif qui évolue dans la stabilité, bien entourée de toute part et disposant de tous les moyens nécessaires, l’USMA doit-être capable d’aller chercher le trophée tant attendu et espéré par l’ensemble de la famille usmiste. Pour se rapprocher davantage de ce rêve, l’équipe de Soustara devra tout d’abord sortir un match plein demain face au représentant du football mozambicain, Ferroviario de Beira, qu’elle devra battre pour assurer la qualification. Cela, même si un match nul —zéro partout —suffira aux poulains de Paul Put pour s’assurer une place de choix dans le carré d’As.



Les Rouge et Noir favoris



Si l’on se refaire à ce qu’on a vu lors de la phase aller, on peut dire que l’adversaire de l’USMA n’est pas vraiment un foudre de guerre et l’équipe algérienne est largement supérieure. Les Benkhemassa, Abdellaoui, Chafai et autres ont largement les moyens de triompher des Mozambicains demain au stade 5-Juillet devant leur valeureux et merveilleux public. Soit ! Toutefois, gare à l’excès de confiance qui risque de leur jouer un mauvais tour. D’ailleurs, Paul Put, tout comme les autres dirigeants du club, ont sensibilisé les joueurs à ce propos. En football, les choses vont tellement vite que le cauchemar arrive parfois quand on l’attend le moins. Riche de leurs expériences dans les épreuves continentales, les Rouge et Noir ont assuré qu’ils resteront bien concentrés sur leur sujet durant toute la partie et qu’ils feront tout le nécessaire sur le terrain pour démontrer leur supériorité face au Ferroviario. Les Mozambicains sont arrivés jeudi à Alger et ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport international Houari Boumédiène par les dirigeants usmistes et les représentants de la FAF. Ils n’ont pas manqué d’ailleurs de remercier vivement les Algériens pour leur hospitalité coutumière. La délégation du Ferroviario est hébergée à l’hôtel Mercure. L’USMA se prépare depuis mardi au CTN de Sidi Moussa.



Retour de Sayoud



Paul Put a retenu 21 joueurs pour ce rendez-vous. Sayoud est concerné par ce match après avoir purgé sa suspension de 3 matches fermes après son expulsion face au Zamalek au stade

5-Juillet, pour rappel. C’est Yaiche qui fait les frais du retour de ce dernier, puisque ce dernier n’a pas été convoqué pour le match d’aujourd’hui. Bourenane, Chitta et Belhocine n’ont pas été eux-aussi retenus par le staff usmiste. Le transfuge mouloudéen, Chitta n’est pas de licence africaine avec l’USMA, sa nouvelle équipe, du moment, qu’il en disposait avec le Mouloudia à la coupe de la CAF. Les deux autres éléments qui ne sont pas encore au meilleur de leur forme ont fait eux aussi les frais du choix du coach. Toujours blessé, l’ex-sociétaire du MOB, Yaya, est lui aussi «out» pour le match d’aujourd’hui. Par ailleurs, les supporters usmistes ont promis de venir nombreux au stade 5-Juillet pour voir à l’œuvre leur équipe de toujours et l’encourager à aller de l’avant. Ils s’apprêtent à mettre une ambiance de feu. Un arbitre

gambien dirigera la rencontre. Meftah et ses coéquipiers espèrent que le mauvais état de la pelouse ne déteindra pas sur la qualité de jeu de l’USMA.

Allez l’USMA, allez…la qualification et rien d’autre !

Mohamed-Amine Azzouz