Kheireddine Zetchi : « Mahrez, Slimani et Bentaleb l’avenir de l’EN »

Le choix de la FAF de ne pas convoquer quelques cadres de l’EN, dont trois sont déjà connus, pour donner la chance à de nouveaux joueurs, a polarisé l’actualité algérienne. Les non-convocations de Riyad Mahrez, d’Islam Slimani et de Nabil Bentaleb ont en effet fait couler beaucoup d’encre, ces derniers jours, à tel point que le président de la Fédération, Kheireddine Zetchi, a dû s’y prendre

par deux fois au moins pour expliquer les choses. Ceci nonobstant le communiqué de la FAF.

Kheireddine Zetchi a assuré en effet qu’aucun « joueur n’a été écarté de manière définitive de la sélection. Mahrez, Slimani et Bentaleb sont l’avenir de l’EN », a-t-il déclaré au micro de la télévision nationale mercredi soir.

Il faut dire qu’il y a eu une explication en interne entre le président de la FAF et le duo Mahrez-Slimani. « Je suis heureux qu’ils m’aient appelé, car cela prouve qu’ils tiennent toujours à la sélection », a déclaré encore Zetchi. La passion qu’a suscitée cette histoire étant pratiquement consommée, les regards vont désormais se tourner vers la liste des joueurs qui seront retenus pour le match avec le Cameroun. Il est clair qu’il y aura quelques nouveaux joueurs. Cela va de soi après le communiqué de la FAF dans lequel on nous annonçait « la volonté du staff technique national de tester de nouveaux joueurs ». Mais le terme «nouveau» ne prend pas tout son sens ici dans la mesure où il y aura aussi des retours.

En effet, une source proche du dossier nous annonce que Rafik Halliche, qui retrouve son élan et son allant au Portugal, sera convoqué. Il en sera de même pour Ishak Belfodil qui enchaine les bons matches depuis maintenant deux saisons en Belgique.

Toujours au rayon des retours, l’on s’attend au rappel de Sofiane Feghouli, qui a fait ses grands débuts dans le championnat turc le week-end dernier, mais aussi et surtout Ryad Boudebouz, complètement rétabli de sa blessure au genou. Il a d’ailleurs fait son entrée lors de la victoire du Real Bétis sur le terrain du Real Madrid (0-1), mercredi.

Concernant les nouveaux, outre Farid Boulaya déjà qualifié par la FAF et qui devrait honorer sa première sélection face au Cameroun, Lucas Alcaraz devait dans un premier temps faire appel à Mohamed Fares, mais il se dirige d’ores et déjà vers un forfait certain à cause d’une méchante blessure au genou.

Lucas Alcaraz se donne encore quelques jours pour arrêter sa liste définitive, laquelle sera communiquée par le site de la FAF. En attendant, le sélectionneur national sera présent, dimanche, le 24, au Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football où il devra présenter son bilan mais aussi et surtout fournir des explications aux dernières défaites des sélections A et A’.

Amar Benrabah