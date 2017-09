clubs de la Ligue régionale de Saïda : sommés de payer leurs dettes

Le président de la Ligue régionale de Saïda a indiqué, jeudi à l’APS, que de nombreux clubs affiliés à son instance n’ont toujours pas réglé leurs pénalités relevant de l’exercice précédent, et risquent la disqualification s’ils n’honorent pas leurs dettes dans les meilleurs délais.

«Des amendes dues à des sanctions relatives aux cartons jaunes et rouges infligés aux joueurs, des matchs à huis-clos et des suspensions de terrain, ne sont pas encore payées par les clubs concernés avant une semaine de la date butoir de la réception des dossiers d’engagement», a rappelé Yacine Benhamza. Les clubs en question espéraient voir les autorités locales de leurs wilayas respectives prendre en charge ce dossier, comme ça été le cas pour les frais d’engagements, mais en vain. Prévu pour le 29 septembre, le coup d’envoi des deux championnats régionaux a été retardé d’une semaine. Par ailleurs, Yacine Benhamza s’est défendu d’avoir mis les bâtons dans les roues des clubs de la wilaya de Mascara, affiliés à sa structure, assurant que le litige opposant les deux parties a été réglé. «Tout ce qui a été dit à propos d’une prétendue intention de ma part de nuire aux clubs de Mascara n’est que de la spéculation.

Je ne pouvais accepter leurs dossiers d’engagements sans qu’ils ne payent les frais d’usage. D’ailleurs, une fois les autorités locales de la wilaya de Mascara ont pris en charge le problème, tout est rapidement entré dans l’ordre» , a rappelé le même responsable. Les présidents des clubs de la wilaya de Mascara, pensionnaires des Régionales 1 et 2, ont reproché à la Ligue régionale de Saïda, qui gère les deux compétitions, de n'avoir pas pris en considération les demandes d'engagement des clubs y affiliés de la part des autorités locales de Mascara, et aurait tout simplement demandé à chaque club de payer rubis sur ongles les 80.000 DA représentant les droits d'engagement de la saison sportive 2017-2018. «Quand les responsables de ces clubs s’étaient présentés à la Ligue, le courrier des autorités locales de Mascara n’avait pas encore atterri sur notre bureau» , a encore précisé Benhamza.