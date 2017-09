Diplomate sahraouie retenue à l’aéroport de Lima : La CEAS-Sahara intervient

Des représentants de la Coordination espagnole de solidarité avec le peuple sahraoui (CEAS-Sahara) ainsi que des citoyens péruviens installés en Espagne ont remis jeudi une lettre à l’ambassadeur du Pérou à Madrid dans laquelle ils ont demandé au gouvernement péruvien de permettre à la diplomate sahraouie, ambassadrice itinérante pour l'Amérique latine, Khadijetu El Mokhtar, d’entrer sur son territoire. Ces représentants du mouvement espagnol de la solidarité avec le peuple sahraoui ainsi que des citoyens péruviens habitant Madrid, se sont rassemblés devant le siège de l’ambassade du Pérou à Madrid avant d’être reçus par l’Ambassadeur à qui ils ont remis une lettre et une pétition signée par un grand nombre de sympathisants de la cause sahraouie notamment des syndicats, des partis politiques et autres membres de la société civile espagnole et internationale, a indiqué à l’APS José Taboada, président de la CEAS-Sahara. "Nous sommes venus remettre une lettre l’ambassadeur du Pérou en Espagne dans laquelle nous avons exprimé notre indignation suite à la rétention de la diplomate sahraouie à l’aéroport de Lima depuis le 9 septembre dernier", a déclaré le président de la coordination, qui ajouté qu’une pétition signée par de nombreuses institutions, organisations, partis politiques et des personnalités de divers horizons lui a été également remise. La Ceas a rappelé que la diplomate sahraouie est partie au Pérou pour une mission spéciale envoyée par le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, afin de rencontrer le président péruvien comme convenu entre les deux présidents lors d’une précédente réunion en Equateur.

Dans sa lettre, le mouvement de solidarité indique que la diplomate sahraouie qui voyage avec un passeport espagnol a été empêchée d’entrer au Pérou par le service de migration qui la retient depuis le 9 septembre dernier. Selon des sources péruviennes, ajoute-ton, "des parlementaires pro-Maroc seraient derrière cette situation avant de rappeler que le Pérou a reconnu officiellement la RASD en aout 1984 et que les relations sont actuellement gelées".

Dans cette lettre signée également par l’Union international pour le soutien à la diplomate sahraouie, cette situation a "provoqué un grand étonnement au sein de la communauté internationale" et pour ce faire ce mouvement solidaire lance un appel express afin de "résoudre cette situation incompréhensible dans le cadre des engagements et obligations de la république du Pérou".

Le mouvement de solidarité exige enfin "la levée de cette mesure afin que khadijetu El Mokhtar puisse entrer officiellement dans le territoire péruvien pour l'accomplissement de sa mission, ainsi que des garanties complètes pour l'exercice de ses droits civils et politiques, établis par la Constitution politique du Pérou".

Le blocage de la diplomate sahraouie à l’aéroport de Lima depuis le 9 septembre dernier a suscité un large mouvement de solidarité de par le monde ou diverses organisations, associations, intellectuels et journalistes ont exprimé leur indignation face ? Cette situation.

Dans ce contexte, le Conseil péruvien de solidarité avec la République arabe sahraouie démocratique (COPERERASD) a dénoncé la détention arbitraire par les autorités de l'immigration au Pérou, de l'ambassadrice sahraouie itinérante pour l'Amérique latine, Khadijetou El Mokhtar, retenue contre sa volonté à l'aéroport Jorge Chavez de Lima.

Le Conseil a notamment appelé le président Pedro Pablo Kuczynski et le ministre des Affaires étrangères du Pérou, Ricardo Luna, à revoir cette attitude "arbitraire", qualifiant ce traitement réservé à Mme El Mokhtar d'"injuste et entache l'image du Pérou sur la scène internationale'.