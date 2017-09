Autodétermination du SAHARA OCCIDENTAL : L’Afrique du Sud et la Namibie réitèrent leur soutien

Le président sud-africain, Jacob Zuma et le président namibien, Hage Geingob ont réaffirmé leur plein soutien à la lutte pacifique du peuple sahraoui et à son droit inaliénable à la liberté et à l'indépendance, a indiqué jeudi l'Agence de presse sahraouie (SPS). "L'Assemblée Générale doit soutenir la lutte du peuple sahraoui et s'intéresser de près à la question sahraouie pour l'intérêt des sahraouis et en réponse aux aspirations de l'Afrique à la complémentarité, la coexistence et le développement durable", a soutenu le président sud-africain, mercredi à New York, à l'occasion de son discours devant la 72e session de l'AG de l'ONU. M. Zuma a réitéré "le plein soutien de son pays à la lutte pacifique du peuple sahraoui pour son droit à la liberté et à l'indépendance", a précisé SPS. Pour sa part, le président namibien, Hage Geingob a réaffirmé mercredi, lors de son discours devant l'AG de l'ONU "le plein soutien de son pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance" et dans sa lutte contre l'occupant marocain qui extorque son droit à l'autodétermination. Le président namibien a appelé à la mise en œuvre urgente de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de l'AG de l'ONU, appelant à la tenue d'un référendum libre et équitable au Sahara Occidental. Le SG de l'ONU, Antonio Guteres a annoncé, lors de la 72e session de l'AG que son envoyé spécial, Horst Kohler se rendrait prochainement à la région afin de relancer le processus de paix, à arrêt depuis 2012. La République arabe sahraoui démocratique (RASD) participe à l'Assemblée Générale de l'ONU avec une délégation conduite par le ministre des Affaire étrangères, Mohamed Salem Ould Salek. (APS)