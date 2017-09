Libération des prisonniers politiques sahraouis : L’ONU et l’UA interpelées

Le président de la Commission nationale sahraouie des droits de l'homme (CONASADH), Abba Alhaissan, a appelé l’Organisation des Nations unies (ONU) et l'Union africaine (UA) à exercer des pressions européennes sur le Maroc pour la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis et du groupe de Gdeim Izik, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS), hier.

Dans une déclaration en marge d'un sit-in de solidarité avec les détenus de Gdeim Izik, au siège de la commission à Chahid El-Hafed, M. Alhaissan a estimé que le récent transfert abusif et dispersion des prisonniers politiques, constitue une nouvelle preuve du mépris de la loi internationale et marocaine des droits de l'Homme et les droits des prisonniers politiques sahraouis. Les autorités marocaines ont procédé à la dispersion du groupe de Gdeim Izik, qui était détenu à Rabat-Salé, et au transfèrement vers plusieurs prisons dont la plus éloignée d’El-Ayoun occupée est celle de Tifilt, située à 1346 km et la plus proche est celle de Bouzakarine à 460 km. Les avocats des prisonniers politiques sahraouis ont exprimé leur inquiétude après la dispersion des prisonniers dans plusieurs prisons du Maroc, estimant que ce transfert est du à la prochaine visite du sous-comité contre la torture. Pour sa part, l’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a qualifié mercredi la justice marocaine de "cruelle et rancunière", suite à cette dispersion des prisonniers politiques sahraouis, voulant ainsi casser leur résistance. Elle a fait état du "désarroi" des familles des prisonniers dispersés dans tout le Maroc, "dans des conditions d’incarcération souvent très pénibles : insultes et diffamation pendant les transferts, cellules isolées pour certaines pleines de vermines, pas encore de soins médicaux possibles pourtant indispensables à certains, nouveau régime de visite", annonçant des réactions ont commencé à s’organise à compter de mercredi, notamment avec des grèves de la faim d’abord. En raison de leur participation au camp de Gdeim Izik (démantelé avec violence par les forces d'occupation marocaines le 8 février 2010), 24 militants sahraouis ont été condamnés par un tribunal militaire le 17 février 2013 à de lourdes peines de prison. Le 27 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé ce jugement et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Rabat. Le nouveau procès, qui avait commencé en décembre 2016, s'est terminé le 19 juillet 2017 par un verdict qui avait reconduit les peines prononcées par le Tribunal militaire marocain. Fortement décrié, les observateurs internationaux avaient souligné que "ce procès avait été hautement politique puisque les accusés avaient été arrêtés pour leurs engagements pour la défense des droits humains au Sahara occidental et pour leur lutte en faveur de l’autodétermination.(APS) D’autre part, le Comité tanzanien de solidarité avec le peuple sahraoui a dénoncé la décision marocaine de transférer de façon abusive et sans avis préalable des prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik et leur dispersion dans plusieurs prisons marocaines, a indiqué le Comité dans un communiqué. Le Comité a également condamné dans le texte, repris par l'agence de presse sahraouie (SPS) vendredi, "vigoureusement" le procès inique prononcé par la Cour d'appel marocaine à l’encontre du groupe Gdeim Izik, malgré l’absence des preuves suffisantes". Il a en outre appelé la communauté internationale à l'organisation sans retarder du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui et le respect des droits de l’Homme de ce peuple et ses ressources naturelles, exprimant sa solidarité avec le peuple du Sahara occidental. Le Comité tanzanien a aussi critiqué "les autorités judiciaires marocaines pour leur échec à garantir un procès équitable et d’avoir ignorer les allégations de torture contre les prisonniers de Gdeim Izik", appelant à "la libération immédiate des prisonniers politiques de Gdeim Izik et de tous les prisonniers d'opinion emprisonnés au Maroc." "Nous appelons la communauté internationale à sanctionner le Royaume du Maroc et ses complices pour les violations commises dans les territoires occupés du Sahara occidental", a conclu le communiqué.



Dispersion des prisonniers politiques



Les avocats des prisonniers politiques sahraouis ont exprimé jeudi leur inquiétude après la dispersion des prisonniers dans plusieurs prisons du Maroc, estimant que ce transfert est du à la prochaine visite du sous-comité contre la torture. Les autorités marocaines ont procédé à la dispersion du groupe de Gdeim Izik, qui était détenu à Rabat-Salé, et au transfèrement vers plusieurs prisons dont la plus éloignée d’El-Ayoun occupée est celle de Tifilt, située à 1346 km et la plus proche est celle de Bouzakarine à 460 km. "Ce transfèrement est sûrement du à la visite du sous-comité contre la torture du 22 au 28 octobre", a expliqué à l’APS l’une des avocats Olfa Ouled, soulignant que les distances rendront "impossible" la visite de l'ensemble des détenus. "Les distances rendront impossible la visite de l'ensemble des détenus alors même que c'est la mission des délégués qui se rendront sur place ! Les distances entre les différents lieux de détention parlent d'elles-mêmes", a-t-elle précisé, exprimant son inquiétude. "Nous sommes inquiets", a-t-elle dit, indiquant que les prisonniers "n'ont plus accès à leur médicament". Elle cite le cas du prisonnier Laâroussi qui a été violé par les policiers marocains et rencontre depuis des problèmes de santé et a été privé de ses médicaments d'après sa seule et unique conversation avec sa famille. "Ceci est très inquiétant hélas", a-t-elle déploré. L’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a qualifié mercredi la justice marocaine de "cruelle et rancunière", suite à la dispersion des prisonniers politiques sahraouis, voulant ainsi casser leur résistance. Elle a fait état du "désarroi" des familles des prisonniers dispersés dans tout le Maroc, "dans des conditions d’incarcération souvent très pénibles : insultes et diffamation pendant les transferts, cellules isolées pour certaines pleines de vermines, pas encore de soins médicaux possibles pourtant indispensables à certains, nouveau régime de visite", annonçant des réactions ont commencé à s’organise à compter de mercredi, notamment avec des grèves de la faim d’abord. L’AARASD a fait remarquer que leur dispersion "brutale" intervient au moment où le Secrétaire général des Nations unies appelle à la reprise du processus de négociations et où plusieurs réunions se sont tenues en faveur de l’autodétermination en même temps que la 36e session du Conseil des droits de l’homme à Genève.