industrie pharmaceutique en plein essor

L’industrie pharmaceutique en Algérie fait sa mue. Il convient de dire que cela a été rendu possible grâce aux mesures qui concernent l’amélioration de la place des entreprises locales dans la production nationale et le développement du secteur de l’industrie pharmaceutique à travers la réduction des importations. Dans le contexte actuel marqué par la chute des prix de pétrole, la réduction de la facture d’importation qui est de plus en plus importante est nécessaire. Grâce à cette grande volonté affiché par les pouvoirs publics et à la contribution efficace des investisseurs locaux, l’Algérie, notre pays est qualifié par le président Inter-ordre des pharmaciens d’Afrique (IOPA), le Dr Koundé Kpeto, d’un «grand» pays africain dans le domaine pharmaceutique, tout en se référant notamment à l’existence d’une industrie nationale «impressionnante» couvrant plus de 60% des besoins locaux. en effet pour jeter la lumière sur les évolutions importantes qu’a connues et que continue de connaître cette filière de l’industrie nationale, sur les difficultés qu’elle rencontre, comme sur les perspectives de son développement, à l’avenir, l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) compte organise les 29 et 30 septembre 2017 à l’école supérieure de l’hôtellerie et la restauration d’Alger (ESHRA), les premières journées de l’industrie pharmaceutique algérienne. Dans un communiqué dont une copie nous a été remise, il a fait savoir que cette industrie a connu une évolution remarquable à la faveur d’un «système de protection efficace».

Le marché national, souligne-t-il, a enregistré entre 2005 à 2015 une évolution de 10% à 17,5%, cela grâce à l’efficacité des décisions prise par les pouvoir public depuis 2008. «Cette avancée, souligne la même source, sont aujourd’hui, une réalité sur le terrain, que les membres de l’UNOP veulent relayer et diffuser sur la scène économique nationale. L’UNOP veut que l’élan décisif qu’a connu jusqu’ici cette industrie puisse être poursuivi et intensifiée au cours des prochaines années». Notant que le fait que les autorités ont mis une nouvelle démarche.

Il s’agit de la diversification des exportations surtout que de nombreux projets d’investissements vont entrer en production dans les prochains mois et années. Ceci dit souligné le communique qu’il est nécessaire de rechercher de débouchés externes dont la tenue de ces journées vont constitue l’un des moyens pour dénicher des marché à l’extérieure bien évidement à travers le partenariat. Cependant, souligne l’UNOP, il ne s’agit plus d’opérations ponctuelles pour placer une «production résiduelle» mais d’une démarche «nouvelle, cohérente et systématique de développement de flux à l’exportation qui demande à être réfléchie, coordonnée et méthodiquement déployée au cours des prochaines années». S’agissant, les obstacles que connait ce secteur, les organisateurs de cet événement soulignent que «sont d’ordre organisationnels» et se rapportent à des «simplifications de procédures» et à une «plus grande efficacité dans les mécanismes de régulation de l’activité».

«La mise en place de la nouvelle Agence nationale des produits pharmaceutiques, si elle est correctement aménagée, est de nature à aider à la rénovation et à la modernisation du cadre légal». Une telle perspective permettre d’atteindre l’objectif «fixé d’une couverture des besoins nationaux à 70%. L’UNOP dit espérer l’ouverture d’un large débat sur ces questions à l’occasion de ces journées pharmaceutiques.

M. A. Z.