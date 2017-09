Ali Bey Nasri, Président de l’Anexal : « l’export nécessite une vision réaliste »

Une année après la mise en œuvre du nouveau modèle économique de croissance, l’Algérie a du mal à exporter hors hydrocarbures. Environ 2 milliards de dollars pour 2017, contre les 3 milliards escomptés.

Une contreperformance que le président de l’Association nationale des exportateurs algériens, invité jeudi sur les ondes de la Chaîne III, explique par une «absence de vision».

Le président de l’Anexal est revenu également sur l’irrégularité des opérations d’exportation, expliquant que certaines entreprises pêchent par manque d’expérience, et absence de vision claire, de stratégie et de business-plan. Rejetant cette présence intermittente, M. Nasri indique que le plus important est de durer, car le développement à l’international est plus qu’une nécessité. Pour mener à bon port ce bateau de l’exportation, le même responsable met en relief l’accompagnement des banques en ce sens à promouvoir les exportations. Pour ce faire, il relève l’utilité des outils de financements comme le factoring, les lettres de crédit stand-by. En termes de chiffres, le président de l’Anexal a souligné qu’entre 2014 et 2016, l’Algérie a exporté, par filières, plus de 50 millions de dollars de produits agricoles, dont 37 millions USD de dattes, loin du Maroc qui est à 2 milliards de dollars. il s’agit, aujourd’hui, de sérier et d’organiser les filières d’exportation, mais également de ramener l’investissement qui leur est consacré. Et pour mener à bon port ce train nommé «industrie de l’exportation», il préconise d’aller «vers une stratégie d’action », et non seulement se contenter de communications. Enchaînant, il estime que la promotion et la diversification des échanges économiques vers l’étranger, est tributaire de la création d’un Secrétariat d’Etat à l’exportation. Sa mission sera de charger de la maîtrise de la balance commerciale, la gestion des accords d’associations (Union européenne, Grande zone arabe de libre-échange) ainsi que l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. A ce sujet de la bataille de l’export, M. Nasri avait relevé la nécessité d’attirer les investissements directs étrangers dans des filières exportatrices, encourager les entreprises à exporter en mettant en place un cadre réglementaire incitatif, notamment dans le cadre des changes. Commentant la réactivation, 14 années après, du Conseil national consultatif de promotion des exportations, M. Ali Bey se félicite de ce «pas important» dans la voie de la relance et du développement de cette activité. Et explique que cet outil est chargé de définir la stratégie du pays et d’évaluer et de mettre en œuvre les propositions émanant «de toutes les parties».

Fouad Irnatene