Critiques infondées des « apprentis opposants » : M. Ouyahia remet les pendules à l’heure

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a assuré, jeudi à l’APN, que l’Algérie poursuivra ses actions de développement socioéconomique, sous la conduite du Président de la République et ce, malgré les critiques «d’apprentis de l’opposition». Dans ses réponses aux députés à l’issue des débats sur l’examen du plan d’action du gouvernement, qui a d’ailleurs été adopté et approuvé par la majorité des parlementaires, M. Ouyahia a surtout tenu à remettre les pendules à l’heure, en rappelant à ces mêmes «apprentis opposants» que la pratique de la politique est d’abord et avant tout une question d’éthique, et qu’en démocratie, le langage de l’insulte est banni. Raison pour laquelle le Premier ministre, qui est à la tête d’un Exécutif composé de femmes et d’hommes intègres, ne pouvait ne pas réagir et rester ainsi indifférent à des propos du genre «régime maffieux, Etat voyou», comme cela a été relevé dans l’intervention des députés de l’opposition, lors des débats sur le Plan d’action du gouvernement. La réplique de M. Ouyahia a été incontestablement à la hauteur de la gravité des ces propos, qu’il a d’ailleurs vigoureusement déplorés en les qualifiant de « langage acerbe». Le Premier ministre a rappelé que cette opposition avait brillé par son absence, au moment où il fallait lutter en faveur de la démocratie. « Cette même opposition avait aussi refusé de prendre part au dialogue aux côtés d'autres parties, devenues aujourd'hui leurs alliées» a-t-il ajouté. M. Ouyahia a fait observer en outre que les militants de la cause amazighe n'oublieront jamais l'absence de cette opposition à l'heure de vérité, notamment quand le Président de la République avait proposé d'officialiser la langue tamazight comme langue nationale, ou lorsque le chef de l'Etat avait proposé de réviser la Constitution et faire de tamazight une langue officielle et nationale. Il a ainsi lancé à l'adresse de cette opposition: «Le peuple algérien vous observe et vos militants vous fuient et se démarquent de vos extrémismes.»



« L’époque de l’hypocrisie politique est révolue »



Au moment où M. Ouyahia poursuivait ses réponses aux députés, une élue du RCD avait tenté de protester contre ses propos sur l’opposition. Imperturbable, le Premier ministre a tout juste rappelé ceci à la concernée : «Vous êtes les premiers quand il s’agit de dépenses. L’époque de l’hypocrisie politique est révolue, et le peuple ne vous écoute pas.» Dans ces critiques à l’égard d’une opposition «apprentie», le Premier ministre n’a pas ménagé également les députés du courant islamiste, ceux-là même qui, durant les débats du Plan d’action du gouvernement, n’avaient de mieux à proposer que le départ pur et simple du régime, prétextant, à tort, un échec dans la gestion des affaires du pays que la réalité actuelle démentit pourtant sur tous les plans. Là, la réplique du Premier ministre ne manquait point de précision. Elle visait en effet la formation du MSP, qui a «dévié », indique M. Ouyahia, de la lignée politique tracée par son fondateur, le défunt Mahfoudh Nahnah. «Des membres de cette famille politique ont du mal à se positionner, appelant tantôt à une révolution et tantôt au dialogue ou à une participation au gouvernement». M. Ouyahia a profité de cette opportunité pour répondre à «l'opposition radicale qui se trouve à l'extérieur du Parlement», à l'instar de Nouredine Boukrouh, qu'il n'a pas cité nommément et dont les apparitions sur la scène politique sont comparées par le Premier ministre à des « éclipses solaires ». Il a relevé que cet individu « est revenu sur la scène politique pour appeler le peuple à une révolution », rappelant que cette même personne avait qualifié auparavant « ce même peuple de gens manquant de civisme (ghachi en dialecte algérien)».

M. Ouyahia a estimé que

« cet individu veut se voir jugé ou condamné par le Pouvoir afin de devenir un zaim (leader) », affirmant que le Pouvoir « l'ignore totalement ». Au chapitre politique de son intervention, le Premier ministre avait également tenu à rendre un hommage appuyé aux partis politiques représentant la majorité présidentielle dans leurs interventions à l'occasion des débats sur le Plan d'action du gouvernement, à savoir le parti du FLN, le RND, TAJ, MPA et le groupe parlementaire des Indépendants ainsi que

« l'opposition civilisée ».



L’Algérie du Moudjahid Bouteflika poursuivra son essor



Dans le même chapitre politique, le Premier ministre ne manquera pas aussi de certifier, preuves à l’appui, que l’Algérie a connu sous la conduite du Président Bouteflika des sursauts en développement dans tous les domaines, démentant de ce fait ceux qui veulent faire croire à l'échec des programmes initiés par le chef de l'Etat depuis 1999. A ce propos, M. Ouyahia a en effet mis l'accent entre autres, sur le recouvrement de la paix et de la stabilité, ce qui permet à 9 millions d'élèves de prendre le chemin de l'école, à 1,7 million d’étudiants de poursuivre leurs études dans des universités, de même que la construction de plus de 100 hôpitaux et établissements de santé publique et quelque 3,7 millions de logements. Il a rappelé aussi que durant les 18 ans de gestion du pays sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika, l’on a enregistré le raccordement de 5 millions de foyers à l'électricité et 4 millions de foyers au gaz naturel et la réalisation de 40 stades de football, 10 centres sportifs ainsi que 30 maisons de la culture à travers le territoire national. En ce sens, le Premier ministre a rassuré que

« l'Algérie du moudjahid Abdelaziz Bouteflika poursuivra inéluctablement son développement et son essor », se félicitant que le chef de l'Etat bénéficie du soutien du peuple et de l'Armée nationale populaire, dont il est le chef suprême ». Lors d'une conférence de presse animée à l'issue de l'adoption, à la majorité écrasante, par les membres de l’APN, du plan d'action du gouvernement, le Premier ministre a expliqué ses critiques à l'encontre de l'opposition, dans le cadre de ses réponses aux députés, avoir répondu avec des preuves et des arguments, à ce qu'il a appelé une opposition «rigide qui a insulté le gouvernement, l'a qualifié de mafia et a demandé son départ ». « Le gouvernement se doit de répondre à cette opposition, car la démocratie consacre le droit de chacun à s'exprimer librement », a estimé M. Ouyahia, ajoutant que « ce n'est pas dans mes habitudes de tendre l'autre joue quand je reçois une gifle ». A une question au sujet de l'absence de plusieurs députés à la séance de vote du plan d'action du gouvernement, d'autant que 63 procurations de vote avaient été enregistrées, le Premier ministre a estimé « qu’ il ne faut pas être dur sur l'absence des députés. Le nouveau règlement intérieur de l'APN devra trouver une solution à cette question » a-t-il ajouté.

Karim Aoudia