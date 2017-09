Le Plan d'action du gouvernement devant l'APN : Adoption à la majorité absolue

M. Bouhedja : « L'adoption du plan à la majorité absolue est une réponse forte aux sceptiques, aux adeptes du chaos et aux spécialistes de la propagande subversive. »

Le Plan d’action du gouvernement a été adopté jeudi par la majorité des députés de l’APN, lors d’une séance plénière tenue sous l’égide de M. Said Bouhedja, président de cette institution, en présence du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et des membres du gouvernement. 341 députés ont voté oui, 64 ont voté non et 13 députés se sont abstenus lors de cette séance qui a enregistré la présence de 355 députés et 63 votes par procuration. Les députés ont procédé au vote du plan d'action après l'intervention de M. Ouyahia pour répondre à leurs interrogations. Dans une brève allocution à la suite de la séance du vote, le président de l’APN a indiqué que

« l'adoption du plan à la majorité absolue est une réponse forte aux sceptiques, aux adeptes du chaos et aux spécialistes de la propagande subversive ». « Cette adoption signifie également que les Algériens unis et déterminés ne se laisseront pas entraîner par les partisans de la “fitna’’, grâce au projet de relance du Président de la République», a-t-il ajouté, affirmant qu' « il était nécessaire d'aborder la polémique actuelle nourrie par des déclarations imprudentes, au moment où la conjoncture difficile du pays requiert davantage d'unité, de vigilance et de prudence».

Dans le même contexte, M. Bouhedja a affirmé « la volonté de l'APN de consolider la coopération constitutionnelle avec l'instance exécutive », réitérant son appui et son soutien aux membres du gouvernement dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement et des axes qu'il prévoit.

Evoquant le débat sur ce plan d'action, le président de l'APN a indiqué que « les interventions des représentants du peuple ont mis en exergue le niveau de maturité démocratique de l'Assemblée à travers sa composante pluraliste sans précédent ». L'opposition avait exprimé ses positions en toute liberté, a-t-il dit, appelant par là même occasion à

« développer la culture démocratique afin que le discours ne verse pas dans la critique anarchique, le règlement de comptes, la calomnie, la diffamation et l'injure».

