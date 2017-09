collision à Adrar : 17 morts et 5 blessés

Nos routes sont devenues, par la force des «statistiques», des tombeaux à ciel ouvert, avec 12 morts en moyenne par jour. La recrudescence des accidents de bus et de poids lourds oblige à se questionner sur les dysfonctionnements de la sécurité routière en Algérie.

Le dernier en date, dans la wilaya d’Adrar, a fait 17 morts dont quatre autres grièvement blessées dans un dangereux accident de la route survenu mercredi soir à hauteur du point kilométrique 400 dans la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar, selon le bilan de la Protection civile.

L'accident a eu lieu au niveau de la RN 6 reliant Reggane et Bordj Badji Mokhtar lorsque deux véhicules transportant des voyageurs sont entrés en collision.

«L'accident à fait 17 morts , dont 11 étrangers et 6 Algériens", a précisé le colonel Farouk Achour dans un nouveau bilan. Il ajouté que l'accident à également fait 5 blessés, dont 4 sont des étrangers.

Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital de Bordj Badji Mokhtar par les services de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale dépêchés sur le lieu du drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Selon le chargé des activités au Centre national de la prévention et de la sécurité routière, les conducteurs des bus de transport de voyageurs étaient responsables à raison de 3% des accidents de la circulation survenus en 2016.

Les statistiques réalisées par les services de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile sur le type de véhicules impliqués dans les accidents de la circulation révèlent que les conducteurs de bus de transport de voyageurs en sont les auteurs avec un taux de 3%, a déclaré en début de l’année en cours, M. Nait Hocine à la presse à l’occasion du lancement de la campagne nationale de sensibilisation en direction des conducteurs.

Il a précisé à ce propos, que « même si le taux reste faible, les conséquences sont, elles, désastreuses au regard du nombre de décès notamment à bord des bus faisant les longs trajets », estimant nécessaire de « rappeler la responsabilité qui leur incombe ».

M. Nait Hocine a rappelé également, que les chiffres sur les accidents de la route en 2016 font ressortir « un net recul des indicateurs de la sécurité routière avec 28.856 accidents de la route causant 3.992 morts, soit une réduction de 13% par rapport à 2015 », soulignant que « les résultats sont positifs mais insuffisants ».

Il a affirmé en outre, que la campagne de sensibilisation lancée au niveau des gares routières à travers l’ensemble du territoire national tendaient à « sensibiliser les conducteurs de bus de transport de voyageurs au respect du code de la route et à la nécessité de s’informer sur les conditions climatiques notamment en cette saison connue pour ses perturbations qui influent sur l’état des routes ».



Le facteur humain à l’origine de plus de 98% des infractions



Le lancement de la campagne a été donnée au niveau de la gare routière de transport de voyageurs de Kharouba (Alger) où des dépliants ont été distribués aux conducteurs de bus pour leur rappeler le respect de la distance de sécurité, le contrôle des véhicules et de la vitesse tolérée.

Concernant le code de la route adopté récemment par le parlement, M. Nait Hocine a insisté sur l’importance de coordonner les efforts entre les différents secteurs concernés afin de trouver les solutions idoines en matière de sécurité routière.

La question posée jusque là : comment explique-t-on la recrudescence de ces accidents dans un pays où la réglementation routière est réputée pour son aspect répressif ? Entrée en vigueur en 2009, la réforme de la sécurité routière prévoit ainsi des amendes de 2.000 à 6.000 Da pour des délits mineurs, des retraits de permis pour ces mêmes infractions et de sévères peines de prison pour des homicides involontaires ayant été provoqués par de telles infractions.

Il y a lieu de rappeler que vingt-trois personnes ont trouvé la mort et 307 autres ont été blessées dans 225 accidents de la route enregistrés dans les zones urbaines durant la période s'étalant du 12 au 18 septembre, a indiqué jeudi dernier un bilan de la Direction générale de la sûreté nationale. Selon les services compétents de la Sûreté nationale, ces accidents sont principalement dus au facteur humain (+98%), entre autres facteurs liés à l'état des véhicules et des routes. La DGSN a rappelé aux usagers de la route l'importance de «respecter le code de la route et de faire preuve de vigilance, ainsi que le numéro vert 1548 mis à leur disposition 24/24h».

R. S.