REGARD : Quand l’informatique « s’algérianise »

Les nouvelles technologies d’information tentent, de plus en plus de jeunes, issus d’écoles et d’instituts spécialisés ou tout simplement d’autodidactes passionnés qui ont investit le domaine de solutions informatiques. En effet, chez-nous , comme partout ailleurs, la question a été prise à bras le corps, devenant même le sort de tous ces « inventeurs » de logiciels et d’applications, à la seule différence que celles-ci, ne sont pas forcément destinées aux fins connaisseurs des start-up, loin s’en faut, mais au large public et les

non-imprégnés de cette spécialité. L’entrepreneuriat numérique se fraie son chemin avec des jeunes assidus et surtout « mordus » des TIC qui développent des sites web, des applications mobiles, à même de renforcer davantage la présence sur le marché des micro- entreprises ou tout simplement faciliter la vie du simple citoyen. Aujourd’hui, il existe bel et bien des « solutions » sur mesure et qui s’adaptent à la réalité du terrain. Nous ne sommes certainement pas arrivés à être au peloton des pays inventeurs — il reste beaucoup à faire il faut le reconnaitre— néanmoins une chose est sûre, il existe un potentiel de savoir-faire important dont il faut absolument tirer profit. L’exemple de « WIN RAK », GPS typiquement made in Algérie«,

« NBATOU.COM », pour orienter informer les touristes nationaux et étrangers sur les meilleurs offres d’hôtels, d’appartements et de villas en location durant la saison estivale ou encore cette application qui renseigne sur la disponibilité de médicaments au niveau des pharmacies, en un clic, pour éviter au malade de faire le tour de toutes les officines et revenir bredouille est édifiant et renseigne sur le génie algérien qui a besoin tout bonnement d’être valorisé par des projets lancés par des inventeurs en herbe d’émerger. L’incubateur du cyber-parc de Sidi Abdellah est à même de jouer un rôle clé dans l’accompagnement de ces derniers.

Samia D.