Criminalité à Aïn Defla en baisse

Au total, 328 opérations inopinées de lutte contre la criminalité ont été menées par les services de sécurité durant la saison estivale et la rentrée sociale de l’année en cours à Aïn Defla, en baisse par rapport à celles lancées durant la même période de l’année dernière (388), a indiqué, jeudi dernier, le chef de Sûreté de wilaya.

L’année dernière, la mise hors d’état de nuire durant la saison estivale de personnes activant dans nombre d’endroits réputés être le fief de la criminalité nous a poussés à revoir à la baisse le nombre d’opérations inopinées, a indiqué le commissaire principal, Mohamed Baghdad ,au cours d’une conférence de presse consacrée au bilan de ses services durant la saison estivale et la rentrée sociale.

La tendance à la baisse concerne également le nombre de personnes présentées à la justice à l’issue des opérations en question (50), s’est-il félicité, signalant que ce nombre représente presque la moitié de celui enregistré durant la saison estivale et la rentrée sociale de l’année dernière (97).

Parmi les personnes arrêtées, 30 étaient recherchées par les instances judiciaires, a détaillé le chef de sûreté, signalant que les autres mobiles d’arrestation ont trait au port d’armes prohibées (7), la détention de drogue (3), la détention de psychotropes (4) ainsi que d’autres mobiles de diverses autres natures (6).

La «détermination» des services de sécurité à resserrer l’étau sur les endroits réputés être le fief de la criminalité ne baissera pas d’un iota, a-t-il soutenu, rappelant que le citoyen se doit de prendre part à la lutte contre la criminalité notamment en appelant le numéro vert (1548) et le 17.

Pas moins de792 points ont été ciblés au cours de ces opérations auxquelles 2.743 policiers ont pris part, a précisé le même officier, faisant état de 1144 embarcations contrôlées par la même occasion.

Le responsable de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya, le commissaire principal Beldjillali Mohamed a, pour sa part, noté que le nombre d’affaires traitées durant la période considérée est resté presque inchangé (844 affaires en 2017 contre 847 l’année dernière).

Les affaires se rapportant à l’atteinte aux personnes (368) et aux biens (384), aux us et à la famille (8), à la drogue (42), à la propriété publique (26), aux volets économique et financier (14) ainsi que les crimes informatiques (2) constituent les crimes les plus en vue, a-t-il fait remarquer.

(APS)