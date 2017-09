Mohamed Larachiche au Centre Culturel Mustapha Kateb : pureté maximale

À travers ses travaux exposés au Centre culturel Mustapha-Kateb jusqu'au 6 octobre 2017, l'artiste Mohamed Larachiche semble réagir avec vigueur contre la subjectivité débridée de «l'expressionnisme abstrait», contre l'imagerie très directe du «pop’art». Aussi a-t-il choisi une démarche ascétique singulière, qui recherche une «pureté maximale».

Pour ce faire, l'artiste plasticien semble avoir développé une stratégie originale en élaborant ses premières «esquisses spécifiques», lesquelles, de visu, occupent la frontière poreuse entre deux tendances picturales : abstraite et semi-figurative. Optant pour le thème de «l'empreinte du cerveau» comme élément générateur de son exposition, il compose des développements sériels où les métamorphoses combinent avec subtilité leurs rythmes précis.

Ainsi, les variations de signaux dressés se présentent comme une grille de circonvolutions cervicales qui, par la démultiplication des plans picturaux, proposent de multiples prises d'espace rigoureuses mais étonnantes. «Structures» revêtues de couleurs vives qui happent l'air, modulent le vide, en articulant des tensions fraternelles mais toujours renouvelées. L'idée (ou concept) semble l'aspect le plus important du travail entrepris. Elle devient pour ainsi dire une machine à faire de l'art. Cette approche laisse à l'artiste une marge de liberté et introduit la palpitation de l'aléatoire dans la réalisation de ses toiles.

Alors, grâce aux touches successives du pinceau de Mohamed Larachiche, les projections «circonvolutives» issues des surfaces planes déploient sur les parois murales des traces ovoïdes et sinueuses, à l'aspect quelque peu illusionniste. Les encres tamponnées avec justesse superposent le noir dilué, le jaune, le bleu ou le rouge en combinaisons idoines. Et le spectateur subit bientôt un envoûtement intense. Les plus avisés songent alors aux sillages tracés à la surface du cerveau, scandé en respirations minimales. Tandis que l'interaction des vibrations de chaque plan coloré prouve qu'une œuvre construite ne refoule pas forcément l'impact émotionnel.

Aussi les toiles de Mohamed Larachiche, pour la plupart exécutées durant les années 2010, se vivent-elles en visions chromatiques sinusoïdes, un peu comme un psalmodie profonde en accent de douce gravité. Les multiples facettes que leur auteur suggère reçoivent la clarté et engendrent un jeu riche d'ombres, de reflets blancs sur noir -ou inversement- qui produisent magiquement de nouvelles tonalités.

Pour tout dire, le temps et le lieu factuels que le plasticien «concède» à ses constructions imaginaires finissent par inoculer leur impuissance objective à notre perception du réel. Performatif, le thème détermine la configuration formelle de chaque œuvre, tout en remodelant l'espace de telle sorte que l'assignation fictif / réel soit inopérante. Pris dans le tramage de la toile, la perception du spectateur bifurque selon les sinuosités du «signal» ainsi «dressé» ; et parce que le probable y est l'insoutenable, Mohamed Larachiche semble préférer encore se percevoir lui-même comme une charpente destinée à la construction d'un hypothétique récit de son imaginaire.



Kamel Bouslama