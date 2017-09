Nouveau livre de Mohamed Zetili : Aspects de la pratique culturelle officielle

Un nouveau livre, édité par l’écrivain, journaliste et poète, Mohamed Zetili, intitulé "Parcours dans la vie littéraire et culturelle algérienne" est paru ces jours-ci et devrait être présent au salon international du livre d’Alger (SILA), a-t-on appris, jeudi, auprès de son auteur. De volume moyen (250 pages), le nouvel ouvrage qui sera commercialisé dans les jours à venir est un concentré d’efforts de longue haleine, dont les thèmes ont été ordonnés l’année passée, a-t-il ajouté. Abordant des aspects du mouvement littéraire algérien, ses enjeux et interactions notamment la réalité de l’écrivain et de l’écriture dans l’Algérie moderne post- culture du parti unique, ce livre évoque, à travers ses articles, le comportement de l’écrivain avec l’idéologie, la politique et l’écriture recherchée par le lecteur en quête d’une société imprégnée de la culture de l’état civil, la liberté et le droit à l’expression libre. Mohamed Zetili a, aussi, évoqué d’autres sujets retraçant l’étendue de l’engagement de l’écrivain algérien dans les affaires liées au patrimoine, la modernité, la liberté et la relation avec l’institution officielle. L'écrivain a, d’autre part, mis l’accent, d’une manière analytique et critique, des aspects de la pratique culturelle dans la vie officielle nationale critiquant les pratiques qui ont impacté la culture nationale publique. La dernière partie du livre Parcours dans la vie littéraire et culturelle algérienne de Mohamed Zetili a été réservée aux entretiens qu’il a accordé dans les années 1980 jusqu’aux dernières années à Mohamed Daho, El Khier Chouar, Mohamed Rabhi, Saïd Hamoudi et Raja Seddik. Il a également inscrit dans son livre des lectures de l’expérience littéraire et poétique écrites par Ahmed Doughane de Syrie, Omar El Asri du Maroc, Allaoua Koussa et Belkacem Benabdallah d’Algérie, dont les lectures se sont intéressées aux parcours du mouvement poétique algérien. Cette nouvelle publication est la 15 ème du genre produite par ce prolifique poète et journaliste, dont la première réalisation a vu le jour en 1997 avec la parution de son récit les gourbis brûlent suivie d’une série poétique, la première étant les saisons de l’amour et de la transformation, imprimée en 1982 par l’Entreprise nationale du livre. D’autres publications poétiques et narratives ainsi que des textes satiriques de l’auteur, à l’instar des honorables voleurs et du retour de l’âne du Hakim, dont la parution de la deuxième partie est prévue dans les semaines à venir dans sa troisième édition imprimée par Dar El Watan à Eulma (Sétif) sous la plume du romancier Kamel Karour. A noter que l’écrivain Mohamed Zetili avait compilé, en 2006, deux livres en un sous le titre Dans la culture et la démocratie comme il dispose d’autres titres en phase d’impression dans le domaine de l’écriture satirique, la poésie et les récits pour enfants. (APS)