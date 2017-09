En attendant les hirondelles à la salle Ibn Zeydoune : Accueil mitigé

En attendant les hirondelles est un long métrage réalisé par Karim Moussaoui. Le film a été projeté, jeudi soir, à la salle Ibn Zeydoun à Riad El-Feth, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du représentant diplomatique de l’État français en Algérie.

Cette projection a été organisée par le Centre algérien de développement du cinéma (CADAC), et Prolégomènes, en présence du réalisateur et de son équipe artistique et technique. Ce long métrage de 1h53 minutes raconte de différentes histoires de trois générations en Algérie. Mourad, un promoteur immobilier, divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée entre son désir pour Djalil et un autre destin promis. Dahmane, un neurologue, est soudainement rattrapé par son passé, à la veille de son mariage. Des remous de ces vies bousculées, qui mettent chacun face à des choix décisifs, passé et présent, se télescopent pour raconter l’Algérie contemporaine. Pour ne pas exagérer et dire que le film était ennuyeux, le spectateur est intrigué pour comprendre l’histoire de ce film. Dans ce dernier, le Franco-Algérien offre une image caricaturale du mode de vie sociale en Algérie. Le réalisateur imbrique trois récits vaguement reliés entre eux, dont la suite demeure suspendue. Entre des scènes muettes, un scénario vide qui manque de conversations, le spectateur a l’impression que le film a été coupé (le temps d’une pose pub), avec une scène qui, selon notre impression, est de plus celle d’un groupe gnaoui (Djmawi Africa) et une troupe de danseurs qui tombe de nulle part dans un lieu désertique sur la route de Biskra… comme si les séquences du films ont été mêlées avec ce groupe gnaoui qui tournait un clip pour une de ses chansons. L’histoire du film débute par celle d'un ex-couple sexagénaire bourgeois, Mohamed Djouhri dans le rôle de Mourad, un promoteur immobilier dont l’ex-épouse Lila, incarnée par Sonia Mekkiou, désespère de l'actualité politique alors que lui est remarié à une Française lassée de ne pas trouver d'emploi voudrait retraverser la mer. Ensuite, on croise deux jeunes amoureux, Mehdi Ramdani dans le rôle de Djalil et Hania Amar dans le rôle d’Aïcha, dont le couple est plus que fragile puisque Aïcha a été promise à un homme de son village et doit préparer son mariage, et, enfin, on suit Hassan Kechach dans le rôle de Dahmane un médecin qui apprend la veille de son mariage qu'il a eu un enfant naturel avec une ancienne maîtresse. Dans ce film qui est son premier long métrage, Karim Moussaoui, 41 ans, donne l’impression d’avoir mis en pratique le principe truffaldien selon lequel le tournage doit se faire contre le scénario, et le montage contre le tournage. À défaut d’expérience, sa mise en scène tend entièrement, de fait, à distendre les mailles de son canevas scénaristique en y injectant de l’oxygène, de la rupture, du rêve, en diluant tout ce qui sur le papier était susceptible de faire discours, ici dans une décharge sentimentale violente, là dans la fulgurance d’un raccord, dans un interlude chorégraphique décapant, ou encore dans cette manière d’achever le film en y faisant entrer un nouveau personnage, comme si ce cadavre exquis pouvait se poursuivre indéfiniment. Une constellation de signes compose, dans des agencements de couleurs splendides, une partition subtile et complexe où les destins sont également infectés par un pouvoir autoritaire et corrompu. Pour préserver les privilèges auxquels il a accès, chacun est comme forcé d’accepter les «arrangements obligatoires» et de fermer les yeux sur la violence qui se déchaîne sur les plus faibles, et sur ceux qui refusent de jouer le jeu. Aucun des personnages n’échappe à cet aveuglement volontaire, symbolisé dans le film par la cataracte qui brouille la vue d’un promoteur immobilier coupable d’avoir laissé croupir dans son sang, pour s’éviter des ennuis, un jeune homme qui s’est fait agresser sous ses yeux. Pas même la demoiselle au tempérament de feu, qui a renoncé au garçon, issu d’un milieu populaire, qu’elle aimait, pour épouser un ami de la famille. Quant au médecin qui pousse la porte des toilettes le jour de son mariage pour la refermer aussitôt, dégoûté par ce qu’il y trouve, il se voit, lui, ouvrir les yeux de force par une femme ressurgie de son passé. Dans les années 1990, il s’est retrouvé, comme elle, enlevé par des islamistes et a assisté à son viol. L’enfant né de ce crime ne parle pas. Il émet des cris épouvantables, stridents comme ceux d’un animal qu’on serait en train de torturer, qui vous nouent le ventre. Il y a lieu de noter, enfin, que ce film, qui a été soutenu par le Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques (FDATIC), a été projeté au 70e Festival de Cannes, cette année, dans la section «Un certain regard», où il a reçu une bonne critique, ainsi qu’à la 15e édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, récemment clôturée. Au 10e Festival international d’Oran du film arabe, le film a raflé quatre prix : grand prix du festival le Wihr d’or ; prix du meilleur réalisateur, prix du meilleur espoir féminin pour Hania Amar ; prix du meilleur espoir masculin pour Mehdi Ramdani.



Sihem Oubraham