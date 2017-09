Dans la LUCARNE : perdus de vue

lLes observateurs se demandent où sont passés les clubs d'antan, ceux qui avaient fait les beaux jours de la première division comme on se plaît à les rappeler. Aujourd'hui, en suivant le nouveau système professionnel depuis la saison 2010/2011, on peut dire qu'on avait alors commençait à ne voir que le «bout du nez» de la réalité des choses. On ne cherche que ce qui se passe dans nos clubs qui composent la Ligue-1 ou à un degré moindre la Ligue-2. Souvent, faut-il le répéter, on ne jure que par le football d'élite et on oublie le football amateur, lui qui est formé par d'anciennes équipes qui avaient fait l’histoire de notre football post-indépendance. Les générations actuelles ne se souviennent pas, ou ignorent peut-être, totalement que plusieurs équipes n’existent plus ou presque. C'est à dire inexistantes aux premières loges ou évoluant dans le palier supérieur. Elles ont vraiment disparues de la circulation et cela tout le monde le regrette. Car, il s'agissait d’équipes qui avaient offert à l’équipe nationale beaucoup de bons joueurs qui jouaient aussi un football chatoyant, prisé par tous. Ces équipes ont été rétrogradées à des paliers pour le moins insoupçonnés. En effet, des équipes comme l'USM Annaba, le MOC, l'USM Khenchela, l'USMO, le MSP Batna, le WA Rouiba, la JSMB Menaiel, l'USM Aïn Beida, l'US Chaouia,

le J Sig, Tighenif, la JS Djijel, le CA Kouba, l'OMR, l'USM Sétif, la JS El Biar, l'IRH Dey…sont aujourd'hui en bas de l'échelle, comme l'on dit. Depuis, la mise en branle du championnat national Amateur, ces équipes n'arrivent plus à s'en extirper. Elles y ont presque élues domicile « à vie», tellement, on les trouvent à chaque début de saison à la case de départ. Elles «patinent» car face à des équipes «de qualité», il n'est pas facile de se frayer un chemin pour l'accession au palier supérieur. De ce fait des équipes comme le MOC ou l'USM Annaba qui évoluent en championnat national Amateur (groupe est) sont englués dans cette division depuis plusieurs années déjà. D'autres équipes comme l'USM Aïn Beida ou l'US Chaouia sont alors de sérieux concurrents. Ce qui rend la «bataille» plus rude pour lorgner les premières loges des plus malaisées. Il est vrai que lorsqu’on est face à plusieurs prétendants à l'accession, la tâche devient des plus ardues. Ce qui fait que ces équipes, qui avaient été considérées parmi ce qui se fait de mieux chez nous dans notre championnat national d’excellence, n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. De plus, l'arbitrage joue un rôle assez important. Ce qui explique aussi que ces équipes sont aujourd'hui oubliées et végètent dans des divisions qui n'honorent pas leur ville d'origine. Notons que Annaba et Constantine sont deux grandes villes de l'est algérien. On ne comprend pas comment ces 2 équipes sont toujours au bas de l'échelle au grand dam de leurs galeries respectives. Ces équipes jadis toujours aux premières loges étaient considérées comme des valeurs sûres. Le facteur financier a son poids aussi. Pour viser les hauteurs, il faut immanquablement avoir des moyens conséquents afin de constituer une équipe compétitive qui peut relever le défi et faire face à l'adversité. Face à ce manque manifeste, on ne peut que regarder les autres faire.

L'US Biskra avait accédé en Ligue-1 et cette saison, c'est l'AS Aïn Mlila qui avait accédé en Ligue-2. Il faut dire que c'est méritoire pour cette équipe qui avait réussi un très bon parcours dans notre championnat durant la fin du siècle dernier. Tout le monde espère que les autres équipes qui avaient brillé en première division réagissent et retrouvent au plus vite l'élite. C'est tout le mal qu'on leur souhaite !

Hamid Gharbi