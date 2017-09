Ligue-1 (4e journée) : Favorable aux sétifiens

La suite de la 4ème journée de Ligue-1 sera favorable à l’ESS qui reçoit une équipe de la JS Saoura qui n’a pas encore perdue. Le fait de jouer pour la troisième fois au stade 08-Mai 45 de Sétif en 04 journées va être un avanatage pour le groupe de Madoui de réaliser un autre succès.

Toujours est-il, il faudra se méfier de cette équipe du sud algérien qui est vraiment solide et qui pratique un football «léché», même hors de ses bases. Il faudra garder à l’esprit que cette équipe de l’Entente a eu un mal fou pour venir à bout d’une excellente formation biskrie, si ce n’était un arbitrage qui a commis énormément de fautes d’appréciation. Deux penalties nets s’ont sifflés au profit des gars des Zibans. Ce n’est en fait qu’un avertissement sans frais pour les «Noir et Blanc». Les locaux doivent faire très attention à cette équipe de Béchar qui jouera sans pression. C’est vrai que l’avantage du terrain ne sera pas de trop pour les camarades de Djabou, mais il faudra trimer pour espérer s’en sortir. Un match qui mérite d’être suivi eu égard à l’intérêt qu’il suscite et le spectacle qui peut être produit.

Les Biskris, qui sont à la recherche de leur premier succès de la saison ayant déjà perdu leurs trois premiers matches, sont appelés impérativement à se ressaisir aujourd’hui même sans leur fidèle public. Ils ont vraiment joué de malchance lors des premières journées. Ils ont « pêché » par manque d’expérience et surtout de métier. En accueillant, à huis clos, une équipe du CRB, qui a le vent en poupe, les Biskris ne sont pas à l’abri d’une autre désillusion. Ils doivent cette fois-ci privilégier l’adresse devant le but adverse au lieu de chercher le beau jeu et la stérilité offensive. L’essentiel pour eux et notamment leur coach, Omar Belatoui, est de ne pas perdre. Ils aimeraient même se payer le luxe de faire tomber le leader et de lui faire goûter sa première défaite. Tout reste possible, mais rien ne sera facile devant cette ambitieuse formation d’Al Aquiba qui ne cède rien.

Au stade 20-Août 1955, et non Bologhine comme prévu initialement, l’USMH sera face à une équipe du CSC qui ne sera pas facile à surprendre, même si l’on note l’absence de Belameiri. Il est vrai que les Harrachis, qui viennent de perdre leur coach, Ifticen, après trois défaites consécutives, feront tout pour entamer la partie par des points. Ce n’est certainement pas une simple formalité, mais on peut dire qu’ils sont bien placés pour au moins réaliser le nul. Toutefois, cette équipe du CSC reste imprévisible et s’exprime mieux sur ce « ground » du stade 20-Août. Ce sera un match indécis, même s’il demeure équilibré.

Que le fair play soit au rendez vous !

Hamid G.

PROGRAMME



Samedi

Bologhine (17 h) : USMH-CSC

À Biskra (17 h) : USB-CRB

À Sétif (17 h): ESS-JSS

USMBA-USMA

et MCA-OM reportés au 03 octobre prochain.