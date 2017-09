Algérie – France : le nouvel ambassadeur reçu par M. Azzedine Mihoubi et par M. Abdelghani Zaâlane

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi et le nouvel ambassadeur de France, Xavier Driencourt, ont examiné hier au siège du ministère, la coopération algéro-française dans tous domaines liés à la culture, annonce un communiqué du ministère de la Culture.

M. Mihoubi et le nouvel ambassadeur de France, accueilli dans le cadre d’une visite de courtoisie, ont passé en revue la coopération culturelle algéro-française, régie par «l’accord de partenariat stratégique signé en 2012» entre les deux gouvernements et par les «conventions conclues dans les domaines de la coproduction cinématographique, du livre, de la formation et la recherche, ainsi que les fouilles archéologiques», précise le communiqué. Insistant sur l’investissement dans l’industrie cinématographique et la formation, dans l’écriture des scénarios notamment, le ministre de la Culture a convenu avec son hôte, de «consolider la coopération dans le secteur bibliothécaire», appelant à la création «de nouvelles structures» et le renforcement de «la présence», de part et d’autre, des deux pays dans les «différentes manifestations liées au livre». La consolidation des actions de coopération, dans le secteur de la formation, menées entre les Bibliothèques Nationales des deux pays, a été évoquée par les deux hommes qui ont également abordé la question du patrimoine, insistant sur la mise en œuvre des «accords signés entre les Centres de Recherche algérien et français».

A ce titre, M. Mihoubi a mis l’accent sur la «convention concernant la formation à l’archéologie et aux métiers du patrimoine», notamment sur le site de «Lambèse-Tazoult», à Batna, entre l’Ecole Nationale de Conservation et de Restauration des Biens Culturels et le CNRS/ENS français. L’idée de «mettre en place des mécanismes pour une coopération dans le domaine de l’archéologie subaquatique» a été le dernier point abordé par les deux parties, conclut le communiqué.(APS)

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu hier M. Xavier Driancourt, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcement de la coopération dans le secteur des travaux publics et des transports, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont affirmé la nécessité d'échanger les expériences dans divers secteurs, notamment les transports maritime et ferroviaire, dans le cadre des démarches visant à «renforcer la coopération bilatérale et développer le partenariat entre les deux pays dans le secteur des travaux publics et des transports», précise le communiqué. M. Zaalane a mis l'accent sur «la nécessité de promouvoir ce partenariat et d'assurer tous les moyens nécessaires à son succès». L'ambassadeur français s'est félicité, pour sa part, de la confiance mutuelle, saluant «le niveau des relations étroites liant les deux pays». Les deux parties ont salué, à l'issue de la rencontre, le «bon» niveau des relations de coopération bilatérale. (APS)