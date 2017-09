MDN : Arrestation de 3 éléments et destruction d’une casemate et de 2 bombes à Tipasa

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a arrêté, le 19 septembre, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa (1re RM), tandis qu'un autre détachement a détruit, lors d'une opération de fouille et de recherche à Tipasa, une casemate, deux bombes de confection artisanale, des substances de vivre, de plaquettes photovoltaïques, des effets vestimentaires et d'autres objets», a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam (6e RM) et El-Oued, 20 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, 2.380 litres de carburants, 28,6 quintaux de denrées alimentaires, du tabac et divers outils d'orpaillage», ajoute le communiqué. En outre, des Gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Tlemcen (2e RM) et Ghardaïa, deux narcotrafiquants et saisi 128 kilogrammes de kif traité, tandis que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen (2e RM), Adrar et Béchar (3e RM)», conclut le MDN. (APS)



Un terroriste se rend à Adrar



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé "S. Mourad" s'est rendu, le 20 septembre, aux autorités militaires à Adrar (3e RM) en sa possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs de munitions garnis», précise la même source. (APS)



Saisie de 3 quintaux de kif près de la bande frontalière ouest



Les services de la Gendarmerie nationale ont opéré, dans la nuit de mardi à hier, lors de deux opérations distinctes près de la bande frontalière ouest du pays, la saisie de 3 quintaux de kif traité en provenance du Maroc, a-t-on appris à Oran auprès de ce corps de sécurité. Cette quantité totalisant 300 kg de kif a été saisie dans deux lieux différents dans le territoire de la commune de Maghnia (Tlemcen), près de la bande frontalière ouest, par les garde-frontières, a-t-on indiqué. La première opération a permis la saisie de 10’ kg de kif traité, abandonnés par les narcotrafiquants sur le dos de baudets, et la deuxième 196 kg était aussi transportés à dos de baudets, a-t-on signalé. Il a été noté qu’une enquête était ouverte par les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire. (APS)